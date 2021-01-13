Yerli üretimle ithalata 20,7 milyar dolarlık fren

Sektörün çatı platformu İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), tüm bu veriler ışığında en fazla ithal edilen hammaddeler ile ara mamulleri mercek altına alan stratejik bir çalışma yaptı. Birlik, `Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler Raporu`nu hazırladı.

Ürünler belirlendi

Kimya sektörünün uluslararası ticarette 103 kritik ürünün imalatı için yapılacak yeni yatırımlarla 20,7 milyar dolarlık ithalatın önüne geçilmesi öngörülüyor. Ticarete güç katacak kapsamlı bir sektörel rapor hazırladıklarını belirten İKMİB Başkanı Adil Pelister, “Hammaddede yüzde 70 oranında dışa bağımlı olan sektörümüzde ithalatı frenleyecek, ekonomiye yaklaşık 21 milyar dolarlık katma değer sağlayarak ülkemizin ortak sorunu olan cari açığın düşmesine katkı sunacak kritik bir rapor hazırladık” dedi. Pelister, şöyle konuştu:

Veriler çarpıcı

“Çarpıcı veriler içeren `Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler Raporumuz`da 2019 yılında 50 milyon dolar üzerinde ithalatı yapılan kimyevi ürünleri inceledik. 157 ürün kategorisini mercek altına aldık ve yerli üretim hamlesi bekleyen 103 stratejik ürün alanını saptadık. Plastikler ve mamulleri sektörümüzde 41, organik kimyasallar sektörümüzde 22, mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler sektörümüzde 20, eczacılık ürünleri sektörümüzde 14, muhtelif kimyasal maddeler sektörümüzde 11, boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları sektörümüzde 10, uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun sektörümüzde 10, kauçuk, kauçuk eşya sektörümüzde 8, gübreler sektörümüzde 7, anorganik kimyasallar sektörümüzde 5, yıkama müstahzarları sektörümüzde 5, yapıştırıcılar, tutkallar, enzimler sektörümüzde 3 ve fotoğrafçılık ve sinemacılıkta kullanılan ürünler sektörümüzde ise 1 olmak üzere toplam 157 adet ürün grubuna ulaştık.

Rekabet gücümüz artacak

Yönetim Kurulumuz, alt komite üyelerimiz ve sektörümüzün önde gelen temsilcilerinden alınan görüşler doğrultusunda bu 157 ürün grubundan 103 tanesinin yatırıma uygun olduğu değerlendirildi. Ayrıca bu grubun içerisindeki 53 ürün de belirli koşulları sağlamak suretiyle ithalat rejimindeki V sayılı listede yer alıyor. Yani gerek Türkiye’de gerekse Avrupa Birliği üyesi 28 ülkede üretimi az ya da hiç olmayan bu tip ürünlere `yüzde 0’a kadar’ gümrük vergisi uygulanıyor. Türk kimya sektörümüzün ve sanayimizin bu ürünlere yönelik yatırımlarıyla birlikte ihracattaki rekabet gücümüzü artıracağımızı düşünüyoruz.”