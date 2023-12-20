Yerli üretimin sonucu! "Dişe dokunur" rakamlar

Ağız ve diş malzemeleri sektörü 2023’ü 350 milyon dolar ihracatla kapattı. Yerlilik oranı implantta yüzde 70, endodonti ürünlerinde ise yüzde 50’ye ulaştı. Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, 2024 için hedef pazarlarının Hindistan, Asya Pasifik ve Güney Amerika olduğunu söyledi.

Yeni rota Hindistan ve Pasifik

Uçar, sektörün en fazla ihracatı Orta Doğu, Avrupa ülkeleri, Türki cumhuriyetler, Arap yarımadası ve Kuzey Afrika ülkelerine gerçekleştirdiğini söyledi. Uçar, “ Mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirerek, 2024 için yeni alternatif dış pazarlar belirledik. Bunların başında Hindistan, Asya Pasifik ve Güney Amerika geliyor. Bu bölgelerdeki pazar araştırmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden itibaren aksiyon almaya başlayacağız. Asıl hedefimiz Türkiye’nin toplam ihracatına katkı vermek” dedi.

Yerlilik oranı yüzde 70

Sektörün yeri üretim oranında son yıllarda ciddi ivmelenme yaşandığını vurgulayan Uçar, “ Implanttaki yerli üretim oranı yüzde 70 seviyesinde. Dental sektörün ana faaliyet kolu olan endodonti alanında ise bu oran yüzde 50. Sektörün genelinde ise yerli üretim oranı yüzde 20. Gelecek 5 yıl içerisinde sektörün toplam yerlilik oranını yüzde 40’lara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.