0553 313 94 23

Yerli üretimi fonlayacak

Bu yılın ilk yarısında aktif büyüklüğü 4,6 milyar TL’ye çıkaran EmlakBank, katılım fon büyüklüğünü ise 2 milyar TL’yi yükseltti.

14 Temmuz 2019 Pazar 10:32
Yerli üretimi fonlayacak

Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın (EmlakBank), bu yılın ilk yarısında aktif büyüklüğü 4,6 milyar TL’ye, kullandırdığı fon miktarı ise 1,7 milyar TL’ye ulaştı. Bankanın katılım fon büyüklüğü ise 2 milyar TL’yi buldu.

Lokomotif görev

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu, ilk altı ayda kaydettikleri finansal sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aksu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bankamız, 1926’ya dayanan kökleriyle asli misyonuna sadık kalarak emlak sektörüne finansal çözümler üretiyor. Bu sektörün hızla ilerlemesi için lokomotif görevi üstlenmeyi hedefliyor. Yerel üretimi desteklerken aynı zamanda sürdürülebilir büyümeye hizmet eden EmlakBank, toplumun sosyoekonomik yapısına katkı sağlayacak projelerle faaliyetlerini sürdürüyor.

İlk hedef 15 şube

Tüm Türkiye’nin bankası olacaklarını dile getiren Aksu, şöyle konuştu: “Fiziksel yaygınlaşma ve hizmet çeşitliliği için kamu bankalarıyla iş birliğine gideceğiz. Bankamız başta inşaat sektörü olmak üzere ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere üreticilerden tüketicilere uzanan ekonomik döngüde sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte katılım bankacılığına yeni soluk getirecek ürün ve hizmet modelleri geliştirerek bu alanın büyümesine, sektör payının artmasına katkı sağlamak için somut adımlar atıyoruz. Bu bağlamda katılım bankalarının pazar payının yüzde 15’e ulaşması hedefinde aktif rol alacağız.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 10:32
  1. Türkiye Emlak Katılım Bankası (EmlakBank)
  2. EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu
  3. EmlakBank

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Bir asırlık çarık görenleri şaşırtıyor
    1. (Özel) Bir asırlık çarık görenleri..
    2. 100 milyarlık faturanın bedelini..
    3. Orman işçilerinden duyarlı davranış
    4. Boksta büyük başarı
    5. 15 Temmuz gazisi o günü anlattı
    6. Antalya'da feci kaza! Şehit eşi ağır..
    7. Karşıyaka’da yönetime çocuk eli değecek
    8. Şehitlerin fotoğrafları ile özel..
    9. Şeftali bahçeleri kontrol altında..
    10. Tatil yapmak yerine gönüllü sağlık..
    11. Turizm kenti Marmaris’te sokakta..
    12. Kurban bereketini yıl boyu yaşatmak..
    13. Yerli üretimi fonlayacak
    14. Dünya Eskrim Şampiyonası yarın başlıyor
    15. S-400’lerin teslimatında altıncı uçak..
    16. Yavru köpeğin imdadına itfaiye yetişti
    17. Mikserlerden yola dökülen harcı..
    18. Palandöken: “En büyük güç milli..
    19. "Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve..
    20. Yine Fitch’lik yaptılar
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi