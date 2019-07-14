Yerli üretimi fonlayacak

Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın (EmlakBank), bu yılın ilk yarısında aktif büyüklüğü 4,6 milyar TL’ye, kullandırdığı fon miktarı ise 1,7 milyar TL’ye ulaştı. Bankanın katılım fon büyüklüğü ise 2 milyar TL’yi buldu.

Lokomotif görev

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu, ilk altı ayda kaydettikleri finansal sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aksu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bankamız, 1926’ya dayanan kökleriyle asli misyonuna sadık kalarak emlak sektörüne finansal çözümler üretiyor. Bu sektörün hızla ilerlemesi için lokomotif görevi üstlenmeyi hedefliyor. Yerel üretimi desteklerken aynı zamanda sürdürülebilir büyümeye hizmet eden EmlakBank, toplumun sosyoekonomik yapısına katkı sağlayacak projelerle faaliyetlerini sürdürüyor.”

İlk hedef 15 şube

Tüm Türkiye’nin bankası olacaklarını dile getiren Aksu, şöyle konuştu: “Fiziksel yaygınlaşma ve hizmet çeşitliliği için kamu bankalarıyla iş birliğine gideceğiz. Bankamız başta inşaat sektörü olmak üzere ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere üreticilerden tüketicilere uzanan ekonomik döngüde sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte katılım bankacılığına yeni soluk getirecek ürün ve hizmet modelleri geliştirerek bu alanın büyümesine, sektör payının artmasına katkı sağlamak için somut adımlar atıyoruz. Bu bağlamda katılım bankalarının pazar payının yüzde 15’e ulaşması hedefinde aktif rol alacağız.”