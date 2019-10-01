Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından geçen hafta duyurulan otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişleyerek bugün başladı. Araç sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanması hedeflenen kampanyaya son olarak BMC de dâhil oldu.

Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için;

Araç Tipi (0 km) Kredi Tutarı Vade (Ay) Vade farkı ( Yüzde / Aylık)

Binek Araçlar 50 bin -120 bin 18-36 0,49-0,69

Ticari Araçlar 72 bin -500 bin 36-60 0,49-0,69

*Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklik gösterebilecektir.

Anlaşmalı Otomotiv Firmalarından bazıları:

-Binek Araçlar: Honda, Hyundai, Renault Mais

-Ticari Araçlar: Isuzu, Temsa, BMC

-Kampanya Dönemi: 1 Ekim 2019 - 31 Aralık 2019