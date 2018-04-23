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Yerli üretim platformu İLETEE ile Çin tekeline son verilecek

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, en ileri teknolojilerle geliştirilen milli ve kriptolu bir mesajlaşma ve görüşme platformu üzerinde çalıştıklarını açıkladı. “İletee’’ adını verilen platformda WhatsApp’ın özelliklerinden daha fazlası bulunacak. Atalay, iddialı bir şekilde ‘’Bizimki çok güvenli olacak” dedi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 08:45
Yerli üretim platformu İLETEE ile Çin tekeline son verilecek

Bilişim ve iletişim teknolojilerinin yazılım ve donanım boyutlarına dikkat çeken HAVELSAN Genel Müdürü Hamdi Atalay, ‘’Her ikisinde de güvenlik riski bulunuyor. Donanım alanında rekabetçi üretim yapabilmek önemli. Üretimde miktar önemli. Bir üründen 100 tane yapmakla 100 milyon tane yapmanın maliyeti aynı değil. Çin’de üretim maliyetinin daha ucuz olması nedeniyle doğal olarak donanım üretimi de oraya kaydı” diye konuştu.

“Türkiye’deki haberleşme teknolojileri altyapılarının tamamına yakınının Çinli firmaların tekelinde” diyen Atalay şöyle devam etti:

RİSKE KARŞI YERLİ ÜRETİM ŞART

“O firmaların ürünlerine yapılacak uzaktan bir müdahaleyle Türkiye’nin bütün haberleşme altyapısı susturulabilir. Eskiden şebekelerimizde çok fazla üreticinin ürünleri vardı, Avrupa’dan Amerika’dan, Uzakdoğu’dan ama bugün Türk telekomünikasyon sektörü neredeyse tekel olarak Çin firmalarının ürünlerinin hâkimiyeti altında ve bu bir risk. Bunu çeşitlendirmek, içine mutlaka yerli unsurlar koymak lazım. Biz teknoloji altyapımızda ne oranda, kime bağımlıyız, o bağımlılığı azaltmak ve yaratacağı tehlikeleri gidermek için yapabileceklerimizi yapıyor muyuz? Şu anda bence bu kararın verilmesi lazım.”

SİBER SALDIRI GLOBAL RİSK

Atalay, siber güvenlik konusunda Türkiye’de önemli ölçüde yasal zemin ve kurumsal yapıların oluşturulduğunu, yüzde 100 güvenlikten bahsetmenin mümkün olmadığını ve dünyadaki bütün ülkelerin siber saldırı riski altında bulunduğunu dile getirdi.

Siber güvenlik konusunda insan kaynağının Türkiye’nin en önemli eksiği olduğunu belirten Atalay, bu sorunun hızla giderilmesi gerektiğini de vurgulayarak, “Mevcut durumla 15 bin uzman ihtiyacını 15 senede tamamlayamayız. O zaman belki bu açığımız 50 bine çıkacak” dedi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 08:45
  1. HAVELSAN
  2. HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay
  3. İLETEE

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