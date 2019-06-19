Yerli üretim için ata tohumları fide oldu, toprakla buluştu

Bingöl’da köylerden "Ata Tohumu" olarak bilinen Guldar domatesi, Dodan biberi, Kadran salatalığı, Az fasulyesi gibi ürünlerintohumları toplanarak, yeniden üretim için fidan haline getirilmesi sağlanıp toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman il Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl ’Yerel Tohumların Korunması ve Çoğaltılması’kapsamında hazırlanan proje kapsamında çalışma yapıldı. Müdürlüğe bağlı ekipler, kent genelinde köyleri tarayarak yerel isimleriyle bilinen Guldar domatesi, Dodan biberi, Kadran salatalığı, Az fasulyesi gibi ürünlerin tohumları alındı. Alınan yerel atatohumları,yapılan çalışma ile fide haline getirildi. Fideler, müdürlüğün bahçesinde uygulama alanı olarak belirlenen alana dikildi. Fidelerin ürün vermesinin ardından tekrar tohumlarının alınacağı, bir kısmının yeniden çoğaltılması için muhafaza edileceği, geri kalanının ise yerli üretim için çiftçilere verileceği belirtildi.

"Ata tohumları koruma altında"

Projenin amacına değinenİl Müdürü Burhan Bahadır, “İl Müdürlüğümüzün özgün projelerinden biri olan yerel tohumların korunması ve çoğaltılması projesi, 2018 yılında köylerimizde yeterli miktarda yerel ata tohumlarının toplanmasıyla başladı. Projemizin amacı, bu yerel ata tohumlarımızı il müdürlüğümüzce korunması ve çoğaltılarak tekrar çiftçilerimize dağıtılması yoluyla devamlılığının sağlanmasıdır” dedi.

Hasat zamanından sonra yerli tohumları arttırmak için çalışmaların devam edeceğini kaydeden Bahadır, “İlk olarak 2018 yılında tohumlarımızı çiftçilerimizden tedarik ettik.2019 yılının baharında bu tohumları çimlendirerek fide haline getirip, sonrasında dikime hazır hale gelen fidelerimizi uygulama alanında dikerek şaşırtma işlemini gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Elde edeceğimiz tohumların bir kısmını yeniden ekim ve çoğaltım işlemi için muhafaza edeceklerini de dile getiren Bahadır, geri kalan kısmını ise yeni nesillere aktarmaları için talebi olan çiftçilerimize vereceklerini kaydetti.