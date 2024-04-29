Yerli uçak gemisinde ilk adım atıldı! Bakın nasıl görünecek

STOBAR SİSTEMİ

Uçak gemisinde kalkış-iniş için STOBAR sistemi tercih edildi. STOBAR’da hava araçları kendi motor güçleri ile Ski-Jump olarak da adlandırılan rampanın kaldırıcı etkisi ile hızlanıp havalanacak. Bu tür sistemler, İngiliz ve Rus uçak gemilerinde kullanılıyor. İnişte kısa mesafede duruş için kanca sistemi kullanılacak. İnişte hava aracı kanca ile kısa mesafede yavaşlatılıp durdurulacak. Bu tür çalışmalara deniz havacılığında STOBAR adı veriliyor.

50 HAVA ARACI

Gemide İnsansız Hava Araçları, insanlı uçaklar ve helikopterlerle birlikte 50 hava aracı taşınabiliyor. Geminin genişliği ise 72 metre olarak belirlenmiş. Toplam deplasmanı 60,000 ton olacak geminin güç sistemi, 4 adet LM2500 gaz türbininden meydana gelecek. Halen LM2500 serisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Barbaros ve Gabya sınıfı firkateynlerinde ve Denizde İkmal ve Muharebe Destek Gemisi’ne güç sağlamakta.

25 KNOT HIZ

Milli Uçak Gemisi, saatte 25 knot hızla ilerleyebilecek. Menzili ise 10 bin deniz mili.

NE OLMUŞTU?

DPO’nun yürüttüğü bir diğer proje, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 14 Ocak 2019’da verilen direktif ile başlanan “TF 2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi”.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ülke hava savunmasının denizden başlayarak kademeli olarak karşılanması ve üstün taarruz ve hava savunma kabiliyetine sahip bir yüzer platform ihtiyacının giderilmesi maksadıyla milli kaynaklarla geliştirilen projenin tasarım çalışmalarına devam ediliyor. Bu muhripte, ADA sınıfı korvet ve istif sınıfı fırkateynden farklı olarak bölge hava savunma harbi kabiliyetine sahip olunması amacıyla milli olarak tasarlanmış çok fonksiyonlu ve uzun menzilli radarlardan oluşan çok amaçlı faz dizinli radar ve 96 hücreli Milli Dikey Atım Sistemi bulunacak.

Ayrıca gemide, hava savunma harbi kabiliyeti ile üstün denizaltı savunma harbi kabiliyeti de olacak. Bu gemide kullanılacak olan karinaya monteli sonar sistemi ve düşük frekanslı aktif sonar sistemi ile geminin denizaltı savunma harbi menzilinin 80 bin yarda, yani 73 kilometre üzerine çıkması bekleniyor. DPO’da yapılan çalışmalar doğrultusunda TF-2000 tasarımı ile yerli ve millilik oranının yüzde 85’e çıkarılması hedefleniyor. Bu da TF-2000’in, Türkiye’nin en yüksek yerli ve millilik oranına sahip savaş gemisi olacağını gösteriyor.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı bünyesinde yer alan Dizayn Proje Ofisi, Yerli Uçak Gemisi konusundaki tasarım çizimlerini sektör basını ile paylaştı. Milli Uçak Gemisi Projesi’nde halen 110 mühendis çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: tolgaözbek.com