Yerli uçak gemisi Türkiye'nin savunma gücüne güç katacak: SİHA Bayraktar TB3, KIZILEMA, İHA tasarımında yer alıyor

Yerli uçak gemisi Türkiye’nin savunma gücüne güç katacak!

İstanbul Tersanesi Komutanlığı bünyesinde yer alan dizayn proje ofisi, yerli uçak gemisinin tasarım çizimlerini paylaştığını duyurdu.

Milli Uçak Gemisi Projesi’nde halen 110 mühendis çalışmalarını sürdürüyor. Uçak gemisinin uzunluğu 285 metre olarak planlandı. Uçuş güvertesinde iki adet pist yer alacak. Bunlardan kısa olanı, İHA sistemleri tarafından kullanılacak. Güverte tasarımlarına bakıldığında KIZILELMA, TB3 gibi İHA sistemlerinin yanı sıra HÜRJET’in donanma konsept tasarımda yer alıyor.

UZUN OLAN PİSTİ HÜRJET KULLANACAK!

Daha uzun olan pistin HÜRJET tarafından kullanılması planlanıyor.

STOBAR SİSTEMİ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uçak gemisinde kalkış-iniş için STOBAR sistemi tercih edildi. STOBAR’da hava araçları kendi motor güçleri ile Ski-Jump olarak da adlandırılan rampanın kaldırıcı etkisi ile hızlanıp havalanacak. Bu tür sistemler, İngiliz ve Rus uçak gemilerinde kullanılıyor. İnişte kısa mesafede duruş için kanca sistemi kullanılacak. İnişte hava aracı kanca ile kısa mesafede yavaşlatılıp durdurulacak. Bu tür çalışmalara deniz havacılığında STOBAR adı verilmektedir.

50 HAVA ARACI TAŞIYABİLECEK

Gemide İnsansız Hava Araçları, insanlı uçaklar ve helikopterlerle birlikte 50 hava aracı taşıyabilecek.

72 METRE UZUNLUĞUNDA OLACAK

Geminin genişliği ise 72 metre uzunluğunda planlanmakta.

60 TON AĞIRLIĞINDA

Toplam deplasmanı 60,000 ton olacak geminin güç sistemi, 4 adet LM2500 gaz türbininden meydana gelecek.

UÇAK GEMSİNİN HIZI NE KADAR OLACAK?

Milli uçak gemisi, saatte 25 knot hızla ilerleyecek.