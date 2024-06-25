Yerli turisti kaçıranlar: Türkler neden Yunan adalarına gidiyor?

SERDAR KILIÇ / İSTANBUL

‘’Bir lahmacuna 1.000 tl vereceğime, 1 euro veririm’’ bu ifadeler yerli bir turistin neden Yunan adalarına gittiğini izah ediyor.

Yunanistan'dan Türk turistlere bazı Yunan adaları için kapıdan bir hafta süreyle vize uygulamasına başlamasının ardından bu yıl yerli turistler rotayı Yunanistan’a çevirdi.

Verilere göre; Haziran ayının ilk 10 günü içinde, geçen yıl aynı döneme oranla Yunan adalarına giden Türk sayısı tam 10 kat arttı.

Yunan adalarından sorumlu Bölge Valisi Kostas Moutzouris, kapıdan vize uygulamasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Adalar turistlerle dolup taşıyor. Türkiye'den gelen her ziyaretçi, charter uçuşlarla gelen ziyaretçilere göre yaklaşık iki kat daha fazla yerel ekonomiye katkı sağlıyor.” ifadeleri kullandı.

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Peki Türkler neden Yunan adalarına gidiyor?

Bunun başlıca tek sebebi ekonomi. Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyon nedeni ile gıda ve akaryakıt fiyatlarındaki artış konaklama ve tatile de yansıdı. Özellikle işletmelerin enflasyon artışına ek olarak daha fazla kazanma arzusu ile fiyat arttırması artık yerli turistin Türkiye’de tatil yapma imkanını ortadan kaldırdı.

Yurt dışı fiyatlarının Yurt içi fiyatlarından düşük olması, hem başka ülke ve kültür tanıma fırsatı sunarken hem de daha az kalabalık ve daha az bütçeye kaliteli tatil imkanı sundu. Talep o kadar yoğunki Bayram tatilinde Marmaris ve Balıkesir’de çok sayıda Yunan adasına geçmek isteyen yerli turist bilet ve rezervasyonları olmasına rağmen adalara geçemedi.

Örnek verecek olursak Yunanistan'da 5 yıldızlı bir otelde tek kişi 9 gece tatil yapmak istese karşısına en düşük 50 bin TL gibi rakam çıkıyor. İzmir Çeşme'de ise 5 yıldızlı bir otelde 9 gün tatil yapmak isteyen kişiye çıkan fiyat en düşük 72 bin TL oluyor.

İstanbul'da 5 yıldızlı bir otelde 9 gün tatil yapmanın bedeli ise 76 bin TL'yi buluyor. Dubai'de 5 yıldızlı bir otelde 9 gün tatil yapmanın bedeli ise 37 bin TL’ye geliyor.

Bu fiyatlar karşısında sadece yerli turistler değil yabancı turistler de Türkiye dışındaki ülkeleri tercih etmeye başlıyor.

Turistler tatil için Dubai, Yunanistan, Mısır gibi ülkeleri seçerken, umutla beklenen dolarlar da yurt dışına kaçıyor. Aslında Türk işletmeciler bugün para kazanıyor ancak gelecek yılların sermayesini harcıyor.

Yerli turistten çok yabancı turistlere hizmet veren işletmelerin, mali bakımdan geri adım atması da mümkün görünmüyor.

KAPIDA VİZE NASIL ALINIYOR?

Yunanistan adalarına kapıda vize alabilmek için 60 euro ödeme yapılması gerekiyor.

Kapı vizesi için en az 6 ay geçerliliği olan pasaport, 2 biyometrik fotoğraf, seyahat masraflarını karşılayacak kadar bakiyenin bulunduğu 3 aylık banka hesap dökümü, otel rezervasyonu, feribot bileti, yolcu sağlık sigortası, kimlik fotokopisi ve başvuru formu gerekiyor. Ayrıca pasaportta KKTC vize damgasının bulunmaması gerekiyor.

Kapı vizesi alanlar Yunanistan’da adalar dışında herhangi bir yere gidemiyor.