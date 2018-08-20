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Yerli tüketime destek olmak için ne yapıyorsunuz?

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara, “Yerli tüketime destek olmak için ne yapıyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Bir kadın sorumuza; “Neden destek olayım ki? “ diyerek yanıt verdi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:24

 Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ajan Brunson’ı bahane ederek Türkiye’ye tek taraflı ve haksız yaptırımlar uygulayan ABD’nin elektronik ürünlerinin boykot edileceğini vurgulamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var. Vestel var. Biz kendimize yeteceğiz. Bodoslama bir şekilde üzerimize geliyorlar. Yapabileceğimiz iki şey var. Bunlardan biri ekonomik, diğeri siyasi tavırdır."

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara “Yerli tüketime destek olmak için ne yapıyorsunuz? “ sorusunu yöneltti. Birçok vatandaş  kendince destek olmaya çalıştığını ifade ederken kimileri ise yerli üretimin kısıtlı olmasından dolayı istedikleri desteği veremediklerini söylediler.

Bir kadın ise sorumuza “Niye böyle bir adım atayım ki? “ diyerek yanıt verdi ve şöyle konuştu:

"Ya ben niye böyle bir adım atayım ki? Allah aşkına ya. Zaten olacağı oluyor yani. Biz ne kadar adım atarsak atalım ben bunun devamını bekliyorum."

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:24
  1. Samsun
  2. İstanbul
  3. yerli tüketim

YORUM YAZ

  • Temel ÇELİKTemel ÇELİK2 sa önce
    Yerli malı tüketimde en önemli faktör.1-Parekende satış mağzalarınını vitirinlerine yerli ürün koyması.2-Üretilen ürünün kalitesi 3-Ürünün ücreti 4-Ürünün reklamı reklamı reklamı....5-Bilinçli toplum.
  • yücelyücel2 sa önce
    Millet haksız da değil, piyasaya çıkıp bakalım ne kadar yerli malı var, hangisi yerli hangisi yabancı nasıl tespit edeceğiz, çoğu ürününde zaten alternatifi yok millet ne yapsın
  • malikmalik36 dk önce
    Cevdet bey senin kafa güzel belli..... sen ürettin`de iktidar yapmami dedi.... Iktidar birsey dese "her seye karisiyor diyorlar" demese cevdet gibileri ötüyor iste....
  • Milli ve yerli CevdetMilli ve yerli Cevdet2 sa önce
    BİM, A-101 ve ŞOK gibi halk marketlerine bakın, ABD menşeyli bakliyat dolu. 16 yıllık milli ve yerli iktidarımızın tarım ülkesi olarak bizi getirdiği yer bu mu olmalıydı?
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