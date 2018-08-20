Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ajan Brunson’ı bahane ederek Türkiye’ye tek taraflı ve haksız yaptırımlar uygulayan ABD’nin elektronik ürünlerinin boykot edileceğini vurgulamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var. Vestel var. Biz kendimize yeteceğiz. Bodoslama bir şekilde üzerimize geliyorlar. Yapabileceğimiz iki şey var. Bunlardan biri ekonomik, diğeri siyasi tavırdır."

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara “Yerli tüketime destek olmak için ne yapıyorsunuz? “ sorusunu yöneltti. Birçok vatandaş kendince destek olmaya çalıştığını ifade ederken kimileri ise yerli üretimin kısıtlı olmasından dolayı istedikleri desteği veremediklerini söylediler.

Bir kadın ise sorumuza “Niye böyle bir adım atayım ki? “ diyerek yanıt verdi ve şöyle konuştu:

"Ya ben niye böyle bir adım atayım ki? Allah aşkına ya. Zaten olacağı oluyor yani. Biz ne kadar adım atarsak atalım ben bunun devamını bekliyorum."