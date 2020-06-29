Yerli tren seferleri milli elektrikli tren özellikleri

Türkiye’nin ilk yerli ve milli trenine kavuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli elektrikli trene ilişkin, "Trenimiz mayıs sonunda raylara indi, hamdolsun bugün itibarıyla da fabrika testlerine başlanıyor. Raylı sistemler sektörünün yıllık pazar hacmi 160 milyar avro civarında. Önümüzdeki dönemde de hızla büyümesi beklenen bu sektörde ülkemizi küresel bir oyuncu yapmayı hedefliyoruz. Gelecek 10 yılda raylı sistemlerde 15 milyar avroluk harcama yapacağız." dedi.

Ağustos sonunda yol testlerine geçilecek

Trenimiz mayıs sonunda raylara indi, hamdolsun bugün itibarıyla da fabrika testlerine başlanıyor. Fabrika testlerinin ardından ağustos sonunda yol testlerine geçilecek.

Testlerin durumuna göre milli tren setleri yıl içinde milletimizin hizmetine girecek. Bundan sonraki hedef, 200 kilometrenin üstüne çıkan Yüksek Hızlı Tren setlerini üretmek. Milli elektrikli tren projesinde kazanılan yetkinlikler, inşallah yüksek hızlı trenin geliştirilmesinde işleri çok kolaylaştıracak. Setlerin işletme hızı saatte 160 kilometre, tasarım hızı ise saatte 176 kilometre. Üretilen araçlar işletme sırasında oluşabilecek yüklere, darbelere ve herhangi bir kaza anında çarpışmalara dayanıklı şekilde tasarlanmış alüminyum ekstürizyon profillerden üretildi. Ayrıca, setlerde ergonomik yolcu koltukları kullanıldı. 5 araçtan oluşan her bir setin toplam koltuk kapasitesi 324 olup, bunlardan iki adedi engelli yolcular için ayrıldı.