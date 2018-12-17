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Yerli transformerda hedef ihracat

Milli imkanlarla tasarlanan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının nehir ve akarsuları güvenle aşmasını sağlayan ve “transformer” benzetmesi yapılan Samur'da gelecek dönem için ihracat hedefleniyor.

17 Aralık 2018 Pazartesi 09:12
Yerli transformerda hedef ihracat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının nehir ve akarsuları güvenle aşmasını sağlayan ve “transformer” benzetmesi yapılan Samur, Türk savunma sanayisinin ilk özgün tasarım ve geliştirme projesi olarak başarıyla görev yapıyor. Projeyi gerçekleştiren ve bu alanda sayılı firma arasına giren FNSS, gelecek dönemde ihracat hedefliyor.

25 dakikada köprü

Milli imkanlarla tasarlanan “Samur”ların 12’sinin bir araya gelmesiyle yaklaşık 25 dakikada 150 metre uzunluğunda bir köprü oluşturuluyor ve araçların kıyılar arası geçişine olanak sağlanıyor. Başlangıçtan itibaren tümüyle Türk mühendisler tarafından TSK’nın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda üretilen Samur, silah ve yedek parça tedariki bakımından dışa bağımlılığı azaltması yanında ekonomiye fayda sağladı. Türk savunma sanayisi açısından birçok ilki barındıran Samur’un ortaya çıkış süreci FNSS tarafından belgesele dönüştürüldü. Belgeselde projede görev alan isimler bu süreçte yaşadıklarını ve deneyimlerini anlattı.

“Almanlar desteğe yanaşmadı”

İhaleyi aldıktan sonra benzer platformları yapan Alman firmasının yöneticisiyle aralarında geçen diyaloğu da anlatan Kurt, “Almanlar desteğe yanaşmadılar. ‘Tamamen hazır alın’a getiriyorlardı” dedi. Bu diyaloğun 2 hafta rüyalarına girdiğini dile getiren Kurt, “Bu zorlu projeden yüzümüzün akıyla çıktık. Bütün bu başlangıç korkularını, zorluklarını bir bir yenerek gerçekten Türk savunma sanayisinde, kara sistemlerinde örnek teşkil eden ve bilahare özgün tasarımların da fazlasıyla önünü açan çok önemli bir projeydi, layıkıyla yerine getirdik” diye konuştu.

FNSS, Samur’un Türkiye’deki başarısını uluslararası alana taşımayı ve ihracatı hedefliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 09:12
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  2. transformer
  3. Samur
  4. Türk savunma sanayisi
  5. FNSS
  6. Türk mühendisler
  7. TSK

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