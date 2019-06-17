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Yerli telefona da taksit olsun

Kredi kartı taksit sayılarının artırılmasıyla birlikte mobilyadan elektronik eşyaya, havayolu hizmetlerinden vergi ödemelerine kadar perakende satışlarda yeni bir dönem başlarken; yerli cep telefonu üreticileri ürünlerinin bu kapsamın dışında tutulmasını üzüntüyle karşıladıklarını dile getirdi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:51
Yerli telefona da taksit olsun

 Buğra Kardan 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) pek çok ürün ve hizmette kredi kartı taksitlendirme süresini arttırması iç talebe olumlu katkı yapacak. Mobilya, elektronik eşya, havayolu ve konaklama harcamalarını artıracak bu adımdan cep telefonu üreticileri de yararlanmayı arzu ediyor. Üreticilerin ortak temennisi de sektöre ivme katacak, yerli telefonları ön plana taşıyacak bir karar alınması.

Müjde bekleniyor

General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, altın dahil bütün endüstrilerde kredi kartına taksit uygulandığına dikkat çekti. Mobilyaya 18, uçak biletine 12, tablete 6 taksit yapıldığını hatırlatan Yaman, “Ne yazık ki cep telefonunda böyle bir imkân yok” dedi.

Telefon alımını kolaylaştıracak kararlar alınması gerektiğini belirten Yaman, “Üreticileri mutlu edecek bir adım atılmalı. Atılabilir de. Tüketici kredileri 12 taksitten 6 taksite çekilebilir. Kredi kartına taksit sayısı ise 0’dan 4 ya da 6’ya çıkarılabilir” önerisini getirdi.

Sektör yüzde 15 büyür

Tüketici kredilerinin ilgi görmediğini vurgulayan Yaman, şöyle devam etti: “Bu durum yeni kararlar alınmasını zaruri kılıyor. Şu anda kredi sistemi rekabeti önlüyor, tekelleşmelere neden oluyor. Sistemden iki markanın faydalandığı, diğer firmaların mağdur olduğu ortada. Sektör giderek daralıyor. Ama kredi kartı kullanımına kapı aralanırsa tüketicilerin ürünleri daha kolay bir şekilde temin eder. Böyle bir adım bütün markaların, firmaların yararına olur. Sektör minimum yüzde 10-15 büyür.

“Sektörümüz güçlenir”

Kaan markalı cep telefonlarını müşterileriyle buluşturan Başarı Ticaret’in yetkililerinden Emine Yıldız ise “Kredi kartıyla ürün alımının önü açılırsa sektörümüz güçlenir, yerli markalarımız büyür” ifadesini kullandı.

Yıldız, kredi kartıyla telefon satışının başlamasının ekonomiyi kuvvetlendireceğini de sözlerine ekledi.

Vergi miktarı fiyata dayalı olmalı

General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, vergi sisteminin yeniden ele alınması gerektiğini dile getirdi. Yaman, vergi miktarında cep telefonunun satış fiyatının belirleyici olması tavsiyesinde bulundu. Ayrıca “Fiyatı 4 bin lira olan bir ürün ile, bin lira olan bir ürün için aynı miktarda vergi ödenmesi haksızlık” yorumunu yaptı.

Satışlar yüzde 5 artacak

Fiyatı 3 bin 500 liraya kadar olan TV alımlarında taksit sınırlamasının 9 aydan 12 aya çıkarılması üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Sunny Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca, bu kararla satışlarının minimum yüzde 5 artacağını; durgunluğun bir miktar aşılacağını savundu. İhracata odaklandıklarını anlatan Atmaca, “Yeni bölgelere ve ülkelere açılacağız. Satışlarımızı arttıracağız, müşterilerimize müşteri ekleyeceğiz” öngörülerini paylaştı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:51
  1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
  2. kredi kartı taksitlendirme süresi
  3. General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman
  4. Tüketici kredileri
  5. Kaan markalı cep telefonları
  6. Başarı Ticaret
  7. Emine Yıldız
  8. kredi kartıyla telefon satışı
  9. Sunny Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca

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