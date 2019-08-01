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Yerli tasarım dijital saatler dünyanın kolunda

Türkiye’de dijital kol saati pazarı büyüdüğü kadar ihracatta da çıtasını yükseltiyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:03
Yerli tasarım dijital saatler dünyanın kolunda

Türkiye’de dijital kol saati pazarı büyüdüğü kadar ihracatta da çıtasını yükseltiyor. Yerli tasarımla ortaya çıkarılan dijital saatler 13 ülkeye ihraç ediliyor.


Hem tarz oluşturmak, hem de zamanın akışını takip etmek isteyenlerin kullandığı dijital kol saatlerinde yerli tasarımlar ön planda. Türkiye’nin ilk dijital saat üreticilerinden Upwatch’ın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dicle, 13 ülkeye ihracat etmiş oldukları saatleri hakkında açıklamalarda bulundu.


Dicle’ye göre markanın ortaya çıkardığı tüm modeller geniş bir ekibin elinden çıkıyor. Şu an dijital saatte kendi tasarımları ile üretim yapan bir marka olarak 13 ülkeye ihracat yaptıklarından bahseden Dicle, “Türkiye’de dijital saat pazarında önde gelen bir marka haline geldik. Tasarım ekibimiz çok iyi işler çıkarıyorlar. Bir marka düşünün, tasarladığı tüm modeller kabul görüyor ürün stoklara girdiği anda kullanıcılardan hemen olumlu tepkiler alıyor. Bu gerçekten bir başarı ve bu başarı tesadüf değil. Dünyanın en güzel ve keyifli işi galiba bir şeyleri tasarlayıp üretmek ve bu ürettiklerinizi insanların kullandığını görmek, bu gerçekten müthiş keyifli bir şey. Örneğin; bir AVM’de gezerken veya bir uçakta veya bir lokantada sizin üretip sattığınız ürünün kullanıldığını görmek müthiş keyifli bir durum. buda dediğim gibi neticede insanın keyif alacağı işler vardır,gerçekten bu da böyle bir iş” şeklinde konuştu.


Çocuklar kol saatiyle takip altında


Dünyada bir milyondan fazla müşteriye sahip olduklarının altını çizen Dicle, masadaki projelerinden de bahsetti. Dicle yakın dönemde smart teknolojisi ile çocuk saatleriyle anne ve babaların çocuklarını güvenle takip etmesini sağlayacaklarını ve çok yakında hayvan takip cihazını da sunacaklarını söyledi.


"350 satış noktamız var"


Türkiye’de 350 satış noktası ile hizmet verdiklerini anlatan Dicle, “ulaşılabilir bir markayız. Aktif bire- ticaretimiz var, ayrıca müşteri memnuniyeti yüzde 94’lerde, bunlar gerçekten yadsınamaz bir başarının sonucu” diye konuştu.


Son olarak beni etkileyen en önemli özelliği de hangi platform da satın almaya kalkarsanız kalkın ister bayiden ister internet üzerinden tek fiyat uygulaması var ve asla aldatılmışlık hissine kapılmıyor kullanıcılar.


Dicle son olarak yurtdışından markaya bayilik taleplerinin de geldiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:03
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