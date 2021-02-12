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Teknoloji Yerli tabanca Sar 9'a ABD'den ikinci ödül
Teknoloji

Yerli tabanca Sar 9'a ABD'den ikinci ödül

Milli imkanlarla geliştirilen yerli tabanca SAR 9'un yeni modeli, ABD'nin Tactical Retailer dergisinin tabanca kategorisinde "Okurların Seçimi Altın Ödülü"ne layık görüldü. SAR 9'un başka bir modeli ise Ocak ayında "2020 Yılının En İyi Tabancası" ödülünü kazanmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 11:45:00 -
Yerli tabanca Sar 9'a ABD'den ikinci ödül

Sarsılmaz açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Türkiye'nin "Özgün ve Yerli Tabancası" seçilen ve Silahlı Kuvvetler ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tüm testlerini açık ara birincilikle bitiren SAR 9'a ABD'den ikinci büyük ödül geldi.

"2020'nin en iyi tabancası" seçilmişti

Okurların Seçimi Altın Ödülü"nü alan SAR 9'u gümüş madalya ile Sig Sauer ve bronz madalya ile Glock takip etti. SAR 9 versiyonu SAR 9X, ocak ayında da ABD'de en çok okunan ateşli silah dergilerinden On Target dergisinin düzenlediği "Editörlerin Seçimi Ödülü'nde "2020 Yılının En İyi Tabancası" ödülünü kazanmıştı.

Zor şartlarda üstün başarı

SAR 9'un üstün başarı gösterdiği testlerin başında ise aynı tabanca ile yapılan 50 bin atım testini hatasız tamamlaması geliyor. Dayanıklılığının yanı sıra hafifliği, hedefte toplama üstünlüğü ve zor iklim şartlarında gösterdiği başarı da SAR 9'un en iyi tabanca olmasında önemli etkenler arasında yer alıyor.

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