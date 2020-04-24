Yerli solunum cihazı tam not aldı... Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Sema Kultufan iyi haberi duyurdu

Yerli yoğun bakım solunum cihazının ilk testlerini yapan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doçent Doktor Sema Kultufan iyi haberi duyurdu.

Kultufan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığı iş birliği ile Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys firmalarının imzasını taşıyan cihazın tüm ihtiyaçları karşıladığını, yabancı örneklerden daha avantajlı olduğunu söyledi.

Solunum cihazının Covid- 19 tedavisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kultufan, yerli üretim cihazın maliyetinin ithal ürünlere göre düşük olduğunu da vurguladı