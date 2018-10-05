0553 313 94 23

Yerli proje ve yazılımlarımız uluslararası fuarlarda göz dolduruyor! A’dan Z’ye milli savunma

Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde görücüye çıkan yerli ve milli ürünler, özellikleri ve performanslarıyla parmak ısırttı

05 Ekim 2018 Cuma 12:14

YENİ AKİT / ANKARA

Askeri radar ve sınır güvenliği alanında Türk firmalarının en son teknolojiyle geliştirdiği yerli ve milli ürünler, I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde görücüye çıktı. Zirvede savunma sanayiinde uluslararası arenada boy gösteren Türk firmaları, sınır güvenliği konusundaki en son teknoloji ürünlerini tanıttı.

Zirvede tanıtılan ACAR-İHA 4015 projesi mini ve mikro İHA’ları tespit eden ilk yerli radar olarak dikkat çekti.

Yine ASELSAN tarafından geliştirilen ve süpersonik saldırılarda atıcı yerini tespit edebilen SEDA Keskin Nişancı Tespit Sistemi ve Öztekin firması tarafından tanıtılan hafif ve yüksek hassasiyetli mayın dedektörleri büyük ilgi gördü.

Boru hatlarındaki sabotaj ve hırsızlıklar ile sınır hatlarında yapılan kazıları tespit edebilen MİDAS da teknolojisi ile göz doldurdu.

HAVELSAN tarafından geliştirilen ve Türk boğazlarındaki yabancı sensör ve yazılımlara son verecek olan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi (TBGTH) de 2019’da tamamlandığında güvenliğimize güç katacak.

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 12:14
  1. I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi
  2. ACAR -İHA 4015
  3. SEDA
  4. ASELSAN
  5. MİDAS
  6. HAVELSAN
  7. TBGTH

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: Milli ekonomiyle büyüyeceğiz
    1. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: Milli..
    2. Hollanda'da İslam karşıtlığı dinmiyor!
    3. Skandal gezi: 7 yaşındaki miniklere..
    4. Pitbull ile avukat kaçırdığı iddia..
    5. Gemuhluoğlu anısına 'dostluk ve vefa'..
    6. Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 kişi..
    7. Fransa sınır kontrollerini tekrar..
    8. AK Parti'den flaş karar! O başkan..
    9. ABD'de tüketici kredileri 3 ayın..
    10. FETÖ'nün 'kripto asker' yapılanmasına..
    11. İran'dan Netanyahu'ya sert yanıt!
    12. Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü..
    13. Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 16..
    14. İki Avrupa ülkesinden önemli anlaşma!
    15. Terör örgütü avukatı Ömer Kavili..
    16. Gençlerbirliği geri dönüyor! 8'de 8..
    17. ABD kıskacındaki Hindistan'dan flaş..
    18. Prof. Dr. Hamdi Okur: İmam hatiplik..
    19. Suyu cam şişeden için!
    20. Kükürtlü sabununun faydaları nelerdir?..
    Akşener'in evinin önünde toplanan MHP'lilerle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama
    Akşener'in evinin önünde toplanan MHP'lilerle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama
    Bomba iddia! Doğruysa büyük kriz çıkar
    Bomba iddia! Doğruysa büyük kriz çıkar
    Alçı, “Burnuma pis kokular geliyor” dedi ve ekledi: Suudi gazeteci Kaşıkçı, Gülen’e karşı bir koz mu?
    Alçı, “Burnuma pis kokular geliyor” dedi ve ekledi: Suudi gazeteci Kaşıkçı, Gülen’e karşı bir koz mu?
    ABD'liler anladı: Türkiye olmazsa bu iş olmaz
    ABD'liler anladı: Türkiye olmazsa bu iş olmaz
    Ülke ajan kaynıyor... Yeni suikast uyarısı!
    Ülke ajan kaynıyor... Yeni suikast uyarısı!

    Günün Karikatürü

    6 Ekim 2018
    Tekirdağ'da korkunç olay
    Tekirdağ'da korkunç olay
    Yalan haberin ardından RTÜK ceza kesmişti... Bunu da yaptı
    Yalan haberin ardından RTÜK ceza kesmişti... Bunu da yaptı