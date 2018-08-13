Yerli para ile ihracatta seferberlik vakti

Son verilere bakıldığında, Temmuz 2018’de 169 ülkeye ihracatta TL kullanıldı. Toplam 3,9 milyar lira tutarında ihracatın Türk Lirası ile yapıldığına dikkat çeken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ’’ Bildiğiniz gibi yerel paralarla ticaret konusu Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önem verdiği bir konu. Bu konuda Ticaret Bakanımızın da önemli çalışmalara imza atacağına inanıyoruz. Bu sayede hem milli paramızın itibarının yükselmesi, hem de dövize olan bağımlılık konularında önemli ilerleme kaydedileceği muhakkak. Bu konulardaki çalışmaları ihracatçılar olarak deyim yerindeyse dört gözle bekliyoruz’’ dedi.

GÖZLER BAKANLIKTA

Ticaret Bakanlığı’nın konuyla ilgili olarak bu hafta içerisinde teknik bir çalışma yapıp Cumhurbaşkanlığına bir rapor sunması bekleniyor. TİM’in yıl sonu ihracat hedefinde TL ile ihracat miktarının ise 10 milyar liraya ulaşması beklentisi söz konusu.

ALTERNATİFİN TAM ZAMANI

Ekonomistler ise yerli para cinsinden ticaretin çok uzun süreden beri gündemde olmasına rağmen Merkez Bankası’nın bu konuda hızlı adımlar atması gerektiğine dikkat çekiyor. Öte yandan Çin ve Rusya’nın dolar kullanmadan ticaret yapabildiğini dile getiren uzmanlar, ’’ Burada iki mesela var bir tanesi siyasi meseledir. Bir şekilde bir para birimine bağlılık o para biriminin olduğu ülkeyi de gereğinden fazla söz sahibi yapabilir. Diğeri ise dünya ticareti eskiden daha batı merkezliydi ama artık doğu merkezli. Şimdi dünya ticareti doğu merkezli ama ticaretin yürütüldüğü para birimi batı merkezli bu çok uzun süre sürdürülebilir bir şey değildir. Bu nedenle ABD yönetimi ticaret savaşlarını başlatarak karşısına birçok ülkeyi almışken, dolara alternatif bir para birimi konusunda somut adım atmanın zamanı gelmiştir” değerlendirmesinde bulunuyor.

ERDOĞAN KARARLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl İstanbul’da gerçekleştirilen D8’ler zirvesinde “Toplam ekonomik büyüklüğümüzün 3 trilyon 770 milyar dolar, nüfusumuzun 1.1 milyar olduğunu düşündüğümüzde bu seviyelerin bile bizim için yeterli olmadığı ortadadır” diyerek, ticarette artık milli para birimlerinin kullanılmasının gereğine vurgu yapmıştı.

Erdoğan’ın, ‘’Biz yerli, milli paralarla bu ticaretimizi yaptığımız takdirde inanıyorum ki buradan ülkelerimiz ciddi manada da kazanacaktır’’ mesajının kısa sürede hayat bulması için istişare sürecine hız verilmesi bekleniyor.

TL’NİN PAYI YÜZDE 30’A ÇIKARILMALI

Türk Lirasının dış ticarette payının artırılmasını dile getiren uzmanlar, hükümette bu iradenin var olduğunu söylerken, İTO Başkanı Şekip Avdagiç, böyle bir sürecin Türk Lirasının üzerindeki baskıyı azaltacağını kaydetti. Avdagiç, ’’Dolayısıyla ihracatçı ve ithalatçı kur riskinden arındıracaktır. Bölgesel anlamda da paramızın etkinliği artacaktır. Bütün bunlara baktığınız zaman Türkiye’nin yabancı para birimlerinden fon bulma ihtiyacını da aşağı doğru çekecektir” dedi.