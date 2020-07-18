Yerli otomobiller ne zaman satışa çıkacak?

2019 yılı Ağustos ayında Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu Toplantısı'nın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildiğini belirterek, “Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik.” ifadesini kullandı ve üzeri örtülü küçük ölçekte bir otomobil maketiyle fotoğraf paylaşımında bulundu.

Yerli otomobil, 27 Aralık 2019 Cuma günü TOGG'un Gebze'de yer alan merkezinde yapılacak organizasyonla tanıtıldı. Otomobil ilk etapta tam elektrikli olan otomobil hem C-SUV hem de C-Sedan formlarında 2 ayrı model olarak üretilecek.

Fabrika yapımı ne zaman tamamlanacak?

18 ayda tamamlanması beklenen yerli otomobil fabrikası inşaatı tamamlandığında hem Türkiye yerli otomobiline kavuşacak, hem de çok sayıda vatandaş iş sahibi olacak. Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 2 bin kişi çalışacak. İşletme aşamasında 2023 yılı için 2 bin 420, 2032 yılına kadar da 4 bin 323 kişinin çalıştırılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tanıtımda yaptığı açıklamada; “Otomobilimiz, Bursa’nın Gemlik ilçesindeki TSK’ya arazide inşa edilecek fabrikada üretilecek.” dedi. Bu açıklamadan sonra, askeri alan olan söz konusu yerin sanayi alanına dönüştürülmesiyle ilgili plan değişikliği Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde Bursa Milletvekilleri bir araya geldi. Bu toplantının gündemi ise yerli otomobilin Bursa'da kurulması planlanan ve belirtilen fabrikasıydı. Toplantıdan fabrikanın kuruluş lansmanı için 12 Mart tarihi çıktı.