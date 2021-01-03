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Teknoloji Yerli otomobiller ilk kimlere verilecek? Bakan açıkladı
Teknoloji

Yerli otomobiller ilk kimlere verilecek? Bakan açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 17:22:00 - 2021-01-03 17:33:10
Yerli otomobiller ilk kimlere verilecek? Bakan açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili'nin 2022 sonunda seri üretim bandından ineceğini söylediklerini hatırlatarak, açıklanan takvimde an itibarıyla herhangi bir değişiklik olmadığı bilgisini verdi.

Varank, çıkan ilk araçlardan Türkiye'nin dünyadaki büyükelçilerine göndermek istediğini belirterek, "Büyükelçilerimiz gururla o ülkelerde o araçlara binsinler, ülkelerin caddelerinde bizim otomobilimizle gezsinler, tüm dünyaya bunu göstersinler, böyle bir hayalim var. Bunu da başarabilirsek hoş bir şey olur diye düşünüyorum." dedi.

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