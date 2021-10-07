  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Yerli otomobilde flaş değişiklik!
Otomotiv

Yerli otomobilde flaş değişiklik!

Türkiye'nin yıllardır hayalini kurduğu yerli otomobilde sona yaklaşılırken, tasarımda bazı değişikliklere gidildi. Lansmanda dijital ayna ile karşımıza çıkan TOGG'da kamera yerine klasik ayna kullanılırken, sis farlarında da değişiklik yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 10:42:00 - 2021-10-07 10:43:03
Yerli otomobilde flaş değişiklik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile satışa çıkmak için artık gün sayıyor.

2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedeflenirken TOGG'dan yeni görüntüler geldi.

Beyaz TOGG

TOGG'un sosyal medyadan yaptığı heyecan yaratan paylaşımda, beyaz renkte bir model kullanıldığı ve tasarımında ufak değişiklikler olduğu gözlendi.

Klasik ayna

Fotoğrafta yer alan modelde, yanlarda kameraların yerini klasik aynaların aldığı görülüyor.

Sis farları

Önde yer alan sis farlarının da yuvarlak olarak değiştirildiği dikkat çekti.

Yapılan açıklamada da "Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay