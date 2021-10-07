Yerli otomobilde flaş değişiklik!
Türkiye'nin yıllardır hayalini kurduğu yerli otomobilde sona yaklaşılırken, tasarımda bazı değişikliklere gidildi. Lansmanda dijital ayna ile karşımıza çıkan TOGG'da kamera yerine klasik ayna kullanılırken, sis farlarında da değişiklik yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile satışa çıkmak için artık gün sayıyor.
2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedeflenirken TOGG'dan yeni görüntüler geldi.
Beyaz TOGG
TOGG'un sosyal medyadan yaptığı heyecan yaratan paylaşımda, beyaz renkte bir model kullanıldığı ve tasarımında ufak değişiklikler olduğu gözlendi.
Klasik ayna
Fotoğrafta yer alan modelde, yanlarda kameraların yerini klasik aynaların aldığı görülüyor.
Sis farları
Önde yer alan sis farlarının da yuvarlak olarak değiştirildiği dikkat çekti.
Yapılan açıklamada da "Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor." ifadelerine yer verildi.