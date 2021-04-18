Yerli otomobil TOGG'un C-SUV modeline dünyaca ünlü tasarım ödülü

Türkiye'nin dört gözle beklediği, yerli ve milli otomobil TOGG'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden iF Design Awards 2021’i (iF Tasarım Ödülleri 2021) Türkiye’den #mobilite alanında kazanan ilk marka oldu.

TOGG ve Pininfarina tasarım ekipleri tarafından 150 bin saatlik bir çalışma ve Murat Günak’ın yönlendirmesi ile tasarlanan, 27 AB ülkesi ile Çin, Japonya ve Rusya’da tescillediğimiz TOGG C-SUV, “Profesyonel Konsept” kategorisinde ödüle layık görüldü.