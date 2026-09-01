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Yaşam Sürücünün tavrı bir anda değişti! Tartışma kask kamerasını görünce bitti
Yaşam

Sürücünün tavrı bir anda değişti! Tartışma kask kamerasını görünce bitti

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Erzurum’da motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında başlayan kısa süreli yol tartışması, kask kamerasının fark edilmesiyle sona erdi. Gerginlik yerini gülümsemeye ve sohbete bıraktı...

Erzurum’da trafikte yaşanan kısa süreli bir gerginlik, kask kamerasının fark edilmesiyle farklı bir hal aldı. Motosiklet sürücüsüyle tartışmaya başlayan otomobil sürücüsü, kamerayı görünce gülümsedi; ikili arasındaki diyalog tatlı bir sohbete dönüştü.

 

Yaşanan o anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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