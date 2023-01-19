Yerli otomobil TOGG’dan heyecanlandıran o paylaşım: Yeni dönem yarın başlıyor! Akıllı cihazlar için çıkıyor

Türkiye'nin küresel teknoloji markası TOGG sosyal medya hesabı Twitter üzerinden heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

VE YARIN PLATFORMLARDA!

Yapılan paylaşım ile kişiselleştirilmiş, akıllı, empatik ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunan Trumore'un yarın App Store, Google Play ve AppGallery'deki yerini alacağı açıklandı. . Kişiselleştirilmiş, akıllı, empatik ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi için Trumore yarın App Store, Google Play ve AppGallery'deki yerini alacak. Öte yandan Yerli otomobil Togg'da geri sayım başladı. Bu yılın Nisan ayında trafiğe çıkması planlanan Togg'un kullanım yelpazesi genişletiliyor.2035 yılına kadar 30 bin araç devlet kurumlarının kullanımında olacak. İlk alım bu yıl yapılacak.

AKILLI ŞEHİRLER İÇİN TRUMORE DENEYİMİ

Togg, Trumore'un kullanıcılarına kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen uygulamaları ile akıllı yaşam alanındaki dijital platformunu deneyimletiyor.

Kullanıcı ihtiyaçlarını anlayan yapay zeke günlük rutinleri planlıyor, asistanlık yapıyor. Akıllı rotalama ile uygun şarj istasyonuna göre, park yeri planlama, sipariş verebilme ve ödeme yapabilme gibi çözümleri sunuyor.

Kazandıran blokzincir tabanlı fintek çözümleri ile kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sağlıyor. Sürekli gelişen iş ortaklığı ağıyla kullanıcılarına daha fazlasını deneyimletiyor.

ŞARJ İSTASYONLARI YAYGINLAŞIYOR

Togg'un ihtiyaç duyacağı şarj istasyonları ülkenin dört bir yanında yaygınlaştırılıyor. İlk yerli ve milli elektrikli otomobil 2023'te yollarda olduğunda farklı şekillerde şarj etmek de mümkün olacak.

Togg yollarda olduğunda elektriğe ulaşılabilen her yerde güvenle şarj edilebilecek. Şarj için farklı seçenekler mevcut.

TOGG'UN C-SEDAN VE C-X COUPE MODELLERİ

Togg, ilk akıllı cihazı C-SUV'un banttan inmesinin ardından C-Sedan ve C-X Coupe modelleri için çalışmaların planlar dahilinde devam ettiğini açıkladı.

Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İlk akıllı cihazımız C-SUV'u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik." denildi.

TOGG'DA QUALCOMM ÇÖZÜMLERİ KULLANILACAK

Türkiye'nin küresel teknoloji markası Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C-SUV'da, Snapdragon Dijital Kokpit Platformları'nı kullanacak.

Togg, C-SUV'un bilgi ve eğlence sistemini Snapdragon Dijital Kokpit Platformları ile güçlendirecek. Akıllı cihaz, gelişmiş grafik ve araç içi multimedya deneyimlerinin yanı sıra bilgisayar görüşü desteği, yapay zekâ yetenekleri, entegre ve sürekli uyarlanabilir kokpit sistemi sayesinde kullanıcılarına daha konforlu, bağlantılı ve kesintisiz bir sürüş deneyimi sağlayacak.

C-SUV SON DERECE YETENEKLİ BİR AKILLI CİHAZ OLACAK

Togg'un teknolojisi, C-SUV'u çevre ile iletişim kurabilen, çözümler üreten ve bu çözümleri somut ürün ve hizmetler halinde kullanıcıya sunan akıllı bir cihaza dönüştürüyor.

C-SUV'u bağlantılı olmanın bir adım ötesine taşıyan bu teknoloji, akıllı ev cihazları ve akıllı şehirlerdeki diğer tüm IoT cihazlarıyla entegre bir şekilde çalışarak hem kullanıcıların hem yolcuların hayatını kolaylaştırıyor.

Togg tarafından üretilen 30 bin elektrikli otomobilin, devlet kurumlarının kullanımına sunulması planlanıyor. Togg’un kamu tarafından alım sürecini Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üstlenecek.

Kamuya bu yıl 500 TOGG alınacak

Kamu alım garantisinde takvimde netleşti. İlk etapta Togg'un C segment SUV modeli, devlet kurumlarının araç envanterinde yerini alacak. Togg kurumlara bu yıl 500 otomobil satacak. 2035 yılının sonuna kadar 9 bin 500 C segment SUV, araç filosuna katılacak. Togg ailesinin ikinci modeli sedan otomobilden 4 bin 750 adet alınacak. Ticari modelin alımı ile bu sayı 30 bini bulacak.

"Kamu alım garantisini hayata geçiriyoruz"

TRT Haber'de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin, "Ülkemizin vizyon projesi Togg'a yönelik kamu alım garantisini de hayata geçiriyoruz. Kamuda bu araçların kullanımı ile DMO ile burayı ilişkilendirdik ve bir alım garantisi yaptık. Togg'u valilere kadar yollayarak Tükiye sathında görünmesini sağlamış olacağız." dedi.