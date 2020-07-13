Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme! Erdoğan temelini atacak

Yerli otomobil fabrikasının temel atma töreni öncesi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede yoğun bir çalışma başlatıldı. Fabrika, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 22 milyar TL’lik öngörülen yatırımla inşa edilecek.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG’un üretileceği fabrikanın temeli, 18 Temmuz Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle birlikte atılacak.

2022 yılında tamamen elektrikli SUV ve sonrasında sedan model üretimini gerçekleştirmesi beklenen fabrika inşaatının 18 ayda tamamlanması hedefleniyor. Gemlik ilçesi Haralar bölgesinde yer alan fabrika, doğrudan 4 bin 323 kişiye istihdam sağlayacak.

Fabrikanın temel atma töreni öncesi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından helikopter pisti, otopark ve bağlantı yollarında asfaltlama çalışmalarına başlandı.

Çalışma tamamlandığında yaklaşık 7 bin metrekarelik alan sıcak asfaltla kaplanmış olacak. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi’nin otopark alanı ve bağlantı yollarındaki 18 bin metrekarelik sıcak asfalt kaplama çalışmasını da hızla sürdürüyor.

Proje alanı 49 yıllığına TOGG’a tahsis edilirken arazi hazırlık ve inşaat aşamasında 50 adet kamyon; 10 adet kule vinç, beş adet mobil vinç, beş adet ekskavatör, beş adet kazık makinesi, 20 adet mikser, üç adet beton pompası ve beş adet jet grout makinesi kullanılacak.