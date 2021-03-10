  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme! Belli oldu
Otomotiv

Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme! Belli oldu

Bursa Gemlik'teki fabrika inşaatı hızla sürerken, Türkiye’nin Otomobili TOGG'da yeni bir gelişme daha yaşandı. TOGG tarafından üretilecek yerli otomobilin bagaj kapağı kontrol ünitesinin tasarım ve üretimini gerçekleştirecek firma netleşti.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 09:36:00 - 2021-03-10 10:24:39
Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme! Belli oldu

5 yıldır otomotiv teknolojilerine yönelik çalışmalar yapan Karel, TOGG’un bagaj kapağı kontrol ünitesi tasarımı ve üretim faaliyetleri için tercih edildiğini açıkladı.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamaya göre TOGG’la teknolojik açıdan görüşmeler yürütüldüğü ve bunun neticesinde çeşitli projelerin TOGG’a sunulduğu belirtildi.

TOGG ise bagaj kapağı kontrol ünitesi için tasarım ve üretim faaliyetlerinin Karel tarafından yapılmasının kararlaştırıldığını şirkete bildirdi.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

“Firmamız son 5 yıldır otomotiv alanındaki faaliyetlerini çevresel görüş sistemleri ve elektronik kontrol ünitesi üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu çalışmaların neticesinde TOGG'la da görüşüp üzerinde çalıştığımız çeşitli projelerimizi TOGG'la paylaşma fırsatını yakalamıştık.

Bagaj kapağı kontrol ünitesini tasarlayacak

Bugün, TOGG bünyesinde geliştirilecek araç için tasarlanması gereken elektronik kontrol ünitesi kapsamında değerlendirdiğimiz bagaj kapağı kontrol ünitesinin tasarım ve üretim faaliyetleri için firmamızın tercih edildiğine dair "Letter of Nomination" tarafımıza ulaşmıştır.

Bu tercih, aynı zamanda firmamızın bu projede TOGG bünyesinde doğrudan tedarikçi listesi içerisinde yer almasına da olanak tanıyacaktır.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'da haber bülteninin açılışını Türkçe yapan spiker linç edildi
Dünya

Almanya'da haber bülteninin açılışını Türkçe yapan spiker linç edildi

Almanya'da devlet televizyonu ARD'de haber bülteninin açılışını Türkçe yapan Türk asıllı spiker Pınar Atalay, aşırı sağcıların lincine uğrad..
Osman Pamukoğlu'ndan çarpıcı uyarı: ABD ve Rusya, Türkiye'yi kuşatmak için anlaştı!
Gündem

Osman Pamukoğlu'ndan çarpıcı uyarı: ABD ve Rusya, Türkiye'yi kuşatmak için anlaştı!

Orta Doğu'daki planları anlatan Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, ABD'nin Rusya ile anlaşarak Türkiye'yi kuşatmaya çalıştığını açıkladı...
Ümitcan Uygun'un arkadaşı canlı yayında genç kızı feci şekilde darp etti
Yaşam

Ümitcan Uygun'un arkadaşı canlı yayında genç kızı feci şekilde darp etti

Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat, bir genç kızı öldüresiye darbettiği anları canlı yayında pa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay