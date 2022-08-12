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Teknoloji Yerli otomobil TOGG test sürüşünde görüntülendi
Teknoloji

Yerli otomobil TOGG test sürüşünde görüntülendi

Türkiye'nin heyecanla beklenen yerli otomobili TOGG, test sürüşünde görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 18:48:00 - 2022-08-12 18:48:32

Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'ın Türkiye'nin Otomobili'ni gece saatlerindeki sürüş anı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kameraya yansıdı.

Test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin Otomobili Togg'un saatte yaklaşık 100 kilometre hızla seyrettiği ve kamuflajlı olduğu görüldü.

​​​​​​​Togg'un C-SUV modelinin gelecek yılın ilk çeyreğinde pazara çıkması bekleniyor. Türkiye'nin Otomobili'nin test ve deneme süreçleri devam ediyor.

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41 KERE MAŞA ALLAH

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