TOGG personel alımı ilanı başvuru ekranı | Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Gemlik Tesisi’ndeki üst yapı inşaatı için bu ay 220 toplamda ise 1500 personel alacağını duyurdu. Bu açıklamanı ardından pek çok kişi TOGG iş başvurusunun nasıl nereden yapılacağını araştırmaya başladı.

Yerli otomobil TOGG iş başvurusu

TOGG sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "2021 yılına planlarımız doğrultusunda üst yapı çalışmalarına başlayarak girdik. Gemlik Tesisimizde üst yapı inşaatı için ocak ayında 220, toplamda 1.500 personel istihdam edilecek. Bizi izlemeye devam edin" ifadeleri kullanıldı.

TOGG'un paylaştığı videoda ise "Gemlik Tesisimizin zemin güçlendirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ana yüklenici firma, 'Yapı Merkezi' ile anlaşma imzalandı. Üst yapı için mobilizasyon alan çalışmaları başlatıldı. Üst yapı için ocak ayında 220 toplamda 1.500 personel istihdam edilecek. Toplamda 1.500 kişilik yatakhane, 350 kişilik yemekhane…. Alt yapı çalışmalarına son durum; yapılan kazı 550 bin metreküp, yapısal dolgu 225 bin metreküp, zemin güçlendirme kolonu 30 bin 900 adet. Boya enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Bizi izlemeye devam edin" ifadeleri kullanıldı.

Yerli otomobil fabrikasında çalışmak için iş başvurusunda bulunmak isteyenler hangi adımları takip etmeleri gerektiğini araştırıyor. İş başvurularını online olarak TOGG web sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

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