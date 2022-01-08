Yerli otomobil "TOGG" dünya basınını sallladı

ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg görücüye çıktı.

Türkiye'nin yeni otomobil Togg, dünyanın en büyük otomotiv dergileri ve sitelerinde de adından söz ettirdi. Çok sayıda teknoloji ve otomobil sitesi Togg'a sayfasında yer verdi.

Küresel olarak tescil ettirdiği farklılaştırıcı yaklaşımı UseCaseMobility kavramı ile "Veri Bazlı İş Modelleri", "Yeni Mobilite Servisleri", "Akıllı Yaşam" ve "Akıllı Şarj" gibi teknolojik çözümlerini paylaşan Togg, geleceğe bakışını vurgulayan "Transition Concept Smart Device" adını verdiği konsept otomobilini de tanıttı.

İngiltere merkezli dünyaca ünlü Autocar dergisi, Togg'a internet sitesinde yer verdi.

TOGG'un yeni sedanından övgüyle söz edilirken, ''Türk teknoloji firması Togg, ilk kez Las Vegas'taki CES fuarında 'akıllı cihaz' olarak adlandırdığı oldukça otonom konsept otomobilini sergiledi'' denildi.

Haberde ayrıca Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın da sözlerine yer verildi.

Dikkat çeken "Sedan" yorumu

Dünyada birçok ülkede yayın yapan motor1 de Togg'a internet sitesinde yer verdi.

Haberde yeni sedan model değerlendirilirken, ''Bildiğimiz bir şey var ki, tasarımı iyi görünüyor. Büyük bir sedan ve fastback'i andırıyor. Togg'un ilk üretim modeli C-SUV ile birçok bileşeni benziyor" denildi.

Togg'un çok sayıda görsellerine yer verilen haberde otomobilin kapı tasarımı ve teknolojik yeniliklerine de dikkat çekildi.