Yerli otomobil TOGG dile geldi! Mustafa Sarıgül'den bunu istedi
Bir dönem yerli ve milli otomobil TOGG'u hedef alan CHP'nin milletvekili olan Mustafa Saırgül, son paylaşımı dikkat çekti.
Türkiye'nin yerli ve milli gururu olan ve yollara çıkan Togg'u piyasaya sürülmeden önce hedef alan CHP'liler çark etmişe benziyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili, TOGG aracıyla yaptığı şov sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
Aracına "Erzincan'dan bir şey ister misin?" diye soran Sarıgül "tulum peyniri" yanıtını aldı.