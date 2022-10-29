Yerli otomobil TOGG banttan indi
Türkiye'nin 'Devrim' ile başlayan hayali sonunda gerçek oldu. 18 Temmuz 2020'de ilk temeli atılan Gemlik TOGG Fabrikası'nda üretimi yapılan ilk TOGG banttan indi.
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg için Gemlik ilçesindeki dev fabrikada düzenlenen tören ile ilk seri üretim aracı banttan indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yerli otomobilin direksiyonuna geçerek aracı kullandı.
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