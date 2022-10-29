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Teknoloji Yerli otomobil TOGG banttan indi
Teknoloji

Yerli otomobil TOGG banttan indi

Türkiye'nin 'Devrim' ile başlayan hayali sonunda gerçek oldu. 18 Temmuz 2020'de ilk temeli atılan Gemlik TOGG Fabrikası'nda üretimi yapılan ilk TOGG banttan indi.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 19:22:00 - 2022-10-29 20:30:27
Yerli otomobil TOGG banttan indi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg için Gemlik ilçesindeki dev fabrikada düzenlenen tören ile ilk seri üretim aracı banttan indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yerli otomobilin direksiyonuna geçerek aracı kullandı.

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