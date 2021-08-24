Milyonlar yerli otomobilin ne zaman satışa çıkacağını merak ediyor. Peki, yerli otomobil ne zaman çıkacak?

Yerli otomobil ne zaman çıkacak? Yerli otomobilin üretileceği tarih

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil konusunda değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yerli otomobilimizin üretim süreci planlandığı şekilde yürüyor. İnşallah 2023'te kendi otomobilimizi yollarda göreceğiz. Türkiye, insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girmiştir” dedi.