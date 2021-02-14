Yerli otomobil için tarih verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TRT 1'de yayınlanan Pelin Çift ile Gündem Ötesi programına konuk oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Varank heyecanla beklenen yerli otomobil projesine de değindi.

"Fiyatta muadilleriyle rekabet edebilecek"

Doğru zamanda doğru teknolojilere yatırım yapılmasının önemini vurgulayan Varank, Türkiye'nin Otomobili'ni de yüzde 100 elektrikli olarak geliştirmeye başladıklarını hatırlattı.

Varank, Türkiye'nin Otomobili'nin dünyadaki muadillerinden daha başarılı ve doğuştan elektrikli şekilde 2022'nin sonunda seri üretimden çıkmasının hedeflendiğini belirterek, "C segmenti SUV bir araçla piyasaya giriyor, muadilleriyle rekabet edebilecek bir fiyattan satışa çıkılması için TOGG'un planlamaları devam ediyor." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile TOGG arasındaki anlaşmayı anımsatan Varank, böylelikle anlık meteorolojik veriler kullanılarak sürüş optimizasyonu yapılacağından söz etti.