Yerli otomobil için kritik gelişme açıklandı

Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda yaptığı yerli otomobil hamlesi dünyada elektrikli araçlar konusunda öncü bir girişim olarak dikkat çekerken, Başkan Erdoğan tarafından açıklanan tarihi ekonomi reform paketinin takvimi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyuruldu. Buna göre, doğuştan elektrikli olan yerli otomobil TOGG için büyük önem arz eden, elektrikli araç şarj altyapısının 31 Aralık 2021 tarihi sonuna kadar hayata geçirileceğini açıklandı.

Elektrikli araçların yaygınlaşması bekleniyor

Fosil yakıtın kullanımının dünyada ilerleyen yıllarda giderek düşmesi beklenirken, elektrikli araçların her alanda giderek yaygınlaşması bekleniyor. Bu konuda öncü ülkelerden olan ve geleceğe yatırım yapan Türkiye'de özellikle benzin istasyonlarının yıllar geçtikçe yerlerini elektrikli araç şarj istasyonlarına bırakması bekleniyor.

2 bakanlığın sorumluluğunda olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı "Ekonomi Reform Takvimi"ne göre eylem, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda gerçekleşecek.

Düzenleme için ilgili kurumlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Türk Standardları Enstitüsü olarak öne çıkarken, büyükşehir belediyelerinin toplu taşıma ve hizmet araçlarında elektrikli araçların kullanımının teşvik edileceği bildirildi.

2022 sonunda battan inecek

2023 hedefleri içinde stratejik öneme sahip projelerden biri olarak değerlendirilen Türkiye'nin Otomobili projesi hedeflenen teknolojik dönüşümün öncülerinden biri olması bekleniyor.

Elektrikli otomobiller için gerekli altyapıların tamamlanmasının ardından, TOGG'un ilk araçlarının 2022 yılının son çeyreğinde seri üretimle banttan inmesi planlanıyor. Bununla beraber 2026 yılında araçların yerlilik oranının da yüzde 68 düzeyine yükselmesi amaçlanıyor.

İmar planlarına TOGG ayarı

Yerli otomobil TOGG'un yakın zamanda hayatımıza girecek olması nedeniyle Türkiye'de Çevre ve Şehircilik alanında da düzenlemeler yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 3. Türkiye 2023 Zirvesi programına katılarak elektrikli yerli otomobil hakkında dikkat çeken açıklamalar yapmış, "Yerli otomobili elektrikli üretiyoruz. Bunun içinde elektrikli şarj istasyonlarına ihtiyacımız var. İmar planlarını da artık bu araçlara göre tasarlayacağız" demişti.

Kaynak: Sabah