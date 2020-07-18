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Ekonomi

Yerli otomobil fabrikası personel alımı | Yerli otomobil fabrikası iş başvurusu

Yerli otomobil fabrikası personel alımı 2020 | Türkiye’nin yerli otomobil fabrikasının temel atma töreni yapılacak. Milyonlarca kişi, “Yerli otomobil fabrikasında çalışacak işçi alımı” , “Yerli otomobil fabrikası 2020 personel alımı” , “Yerli otomobil fabrikası işçi alımı 2020” konularını araştırıyor. İşte, yerli otomobil fabrikası personel ilanı.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 13:58:00 -
Yerli otomobil fabrikası personel alımı | Yerli otomobil fabrikası iş başvurusu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Gemlik'te kurulacak fabrikanın temel atma töreni gerçekleşecek. Bursa’da yaşayan pek çok kişi yerli otomobil fabrikası için açılan personel ilanını araştırmaya başladı.

Yerli otomobil fabrikası personel alımı

Yerli otomobil fabrikası temel atma töreni 18 Temmuz Cumartesi günü saat 17.30’da yapılacak. Bursa Gemlik’te açılacak fabrika için 7 bin personel alımı yapılacak.

Yapılan duyuruda yerli otomobil fabrikası inşaatında çalışacak 2 bin kişi alınacağı ifade edildi. Ayrıca fabrika açıldıktan sonra ise 5 bin kişi işe alınacak.

Yerli otomobil fabrikası ne zaman açılıyor?
Yerli otomobil fabrikası ne zaman açılıyor?

Otomotiv

Yerli otomobil fabrikası ne zaman açılıyor?

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