Yerli otomobil fabrikası personel alımı | Yerli otomobil fabrikası iş başvurusu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Gemlik'te kurulacak fabrikanın temel atma töreni gerçekleşecek. Bursa’da yaşayan pek çok kişi yerli otomobil fabrikası için açılan personel ilanını araştırmaya başladı.

Yerli otomobil fabrikası personel alımı

Yerli otomobil fabrikası temel atma töreni 18 Temmuz Cumartesi günü saat 17.30’da yapılacak. Bursa Gemlik’te açılacak fabrika için 7 bin personel alımı yapılacak.

Yapılan duyuruda yerli otomobil fabrikası inşaatında çalışacak 2 bin kişi alınacağı ifade edildi. Ayrıca fabrika açıldıktan sonra ise 5 bin kişi işe alınacak.