Yerli otomobil ile ilgili bekleyiş sürüyor. Yerli otomobilin ne kadar olacağı, ne zaman piyasaya çıkacağı gibi sorular bir süredir merak ediliyordu. Yerli Otomobil’in merak edilen ismini Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu CEO'su Gürcan Karakaş yerli otomobilin ismini açıklamıştı.

Yerli Otomobil’in ismi nedir?

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu CEO'su Gürcan Karakaş, yerli ve milli otomobilin markasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Karakaş, “Yerli Otomobilin marka ismi TOGG olacak” ifadelerini kullanarak açıklamıştı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "Marka beğeni endeksine baktığımız zaman kısa sürede yüzde 73 gibi bir artış olduğunu gördük. Bu bizi TOGG markasıyla devam etme konusunda cesaretlendirdi. Biz TOGG markasıyla devam ediyoruz. Bunu yaparken tabii ki gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında pazarlarımızda çok değişik isim alternatiflerini de ölçerek test ederek bu sonuca vardık. " açıklamasında bulundu.

Yerli Otomobil kaç TL olacak?

Yerli otomobil ile ilgili en çok merak edilen soru ise fiyatının ne kadar olacağı. 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin çıkması beklenen yerli otomobil TOGG'un satış fiyatına dair henüz açıklama yapılmadı.

Yerli Otomobil’in yurt dışına satışı yapılacak mı?

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "Öncelikle kendimizi Türkiye'de kanıtlamak istiyoruz. İhracatı ise ilk üretimden 2 yıl sonra planlara dahil edeceğiz. İlk ihracat pazarımız Avrupa olacak. Avrupa'da ise ilk etapta Almanya, Fransa ve İtalya'ya araç satmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Yerli Otomobil fabrikası tamamlandı mı?

Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın temeli, 18 Temmuz’da Bursa’nın Gemlik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla atılırken, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

50.000 metreküp kazı çalışması, 10.000 metreküp yapısal dolgu, 2.638 adet zemin güçlendirme kolonu yapıldı. Güçlendirme çalışmaları tamamlandığında zemin güçlendirme kolonu sayısı 40 bine ulaşacak duyurusunun ardından, fabrikanın inşaatında her geçen gün aşamalar kaydediliyor.

TOGG yerli otomobilin özellikleri

TOGG’dan açıklanan bilgilere göre kendine has çizgilere sahip olan araç, dünyanın önde gelen otomobil güvenlik testi kuruluşlarından EuroNCAP’in standartlarını tam olarak karşılayabilecek.

Tanıtımı büyük ilgiyle karşılanan ve özellikleri ile dikkat çeken TOGG, iki SUV, bir MPV, 1 sedan ve 1 hatchback model ile kullanıcılara sunulacak.

TOGG tarafından üretilmesi planlanan yerli otomobil elektrikli ve doğa dostu olacak. Modüler bir şaside ve bilişim teknolojileriyle kolayca entegre olabilecek bir yapıda olacak TOGG yerli otomobil, aynı zamanda güçlü bir internet bağlantısına da sahip olacak.

İlk etapta iki SUV modelinin üretimi yapılacak yerli otomobil, segmentinin en uzun aks mesafesine sahip aracı olacak. Yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlatılı platforma sahip TOGG yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

Sıfır emisyon değerine sahip olacak TOGG, yüksek çarpışma dayanımı, yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Ayrıca araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de yerli otomobilin özelliklerinden olacak.

TOGG’dan açıklanan bilgilere göre kendine has çizgilere sahip olan araç, dünyanın önde gelen otomobil güvenlik testi kuruluşlarından EuroNCAP’in standartlarını tam olarak karşılayabilecek. Yetkililer, yerli otomobilin 2022 yılında EuroNCAP testlerinden 5 yıldız ile ayrılmasını bekliyor.