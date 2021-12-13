Yerli Malı Haftasına uygun kolay Kek tarifleri

Bu tarif hem kolay hem çok lezzetli. İşte pratik yapabileceğiniz kek tarifimiz...

Kolay Kek Tarifi (Anne Keki)

Malzemeler

4 adet yumurta

1,5 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı yoğurt

3 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

Üzeri için;

Susam

Yapılışı

Uygun bir karıştırma kabının içerisine yumurta ve şekeri alarak yumurta beyazlaşıp köpük köpük olana kadar mikser yardımı ile çırpalım. Daha sonra üzerine süt, sıvı yağ ve yoğurdu ekleyerek çırpmaya devam edelim. Un, vanilya, kabartma tozu ve karbonatı da ilave ederek tekrardan çırpalım. Dilerseniz kekinize hoş bir koku ve tat vermesi için içerisine limon kabuğu rendesi de ekleyebilirsiniz. Tepsimizi yağlayalım ve kek harcımızı içerine boşaltarak spatula ya da tahta kaşık yardımı ile üzerini düzeltelim. Tepsimizi bir kaç kez tezgaha vuralım ve hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayalım. Son olarak kekimizin üzerine bolca susam serpelim ve önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirelim. Pişen Anne Kekimiz hazır! İlk sıcağı çıktıktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Ağlayan kek tarifi

Keki için:

1 su bardağı şeker

4 adet yumurta

1 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı süt

3 çorba kaşığı kakao

1, 5 su bardağı un (elenmiş)

1 paket Kabartma tozu

Keki ıslatmak için:

2 su bardağı süt

Sosu için;

1 paket çikolata sosu

2,5 su bardağı süt

Üzeri için:

1 poşet krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

Yapılışı

Ağlayan pasta tarifi için öncelikle kekini hazırlamak için yumurta ve şeker iyice çırpın. Kalan kek malzemelerini de ekleyerek kek hamurunu hazırlayın. Yapacağınız yağlanmış tepsiye veya borcama dökün ve 180 derece ısıtılmış fırında pişirin. Kek üzerinde çatalla delikler açın ve sütle ıslatın. Kek tamamen soğuduktan sonra üzerine hazırlamış olduğunuz krem şanti sürün. Çikolata sosunu hazırlayın ve soğuyan bol çikolata sosu ile kekin üzerini kapatın. Bir kaç saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek vişne veya Hindistan cevizi ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Cevizli kek tarifi

Malzemeler

3 adet yumurta

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

Yapılışı

3 adet yumurtayı 1,5 su bardağı toz şekerle köpük köpük oluncaya kadar çırpın. 1 su bardağı süt ile yarım su bardağı sıvı yağı ekleyip çırpmaya devam edin. 1 paket vanilya ilave edin. 3 su bardağı unu azar azar ilave ederken 1 paket kabartma tozunu da karışıma ekleyin. Son olarak 1 bardak ince çekilmiş cevizi de karışıma ekleyip yağlanmış kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Özellikle ilk 20 dakikada fırın kapağı açılmamalıdır. Aksi takdirde kek sönecektir. Kekin pişip pişmediğini ise keke bir kürdan batırarak kontrol edebilirsiniz. Kürdan kuru çıkarsa kekiniz pişmiş demektir. Hafifçe soğuyunca kalıptan servis tabağına aktarabilirsiniz. Afiyet olsun.

Kısa bilgiler

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