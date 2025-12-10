Yerli malı haftası ne zaman 2025

Her yıl okullarda renkli etkinliklerle kutlanan Yerli Malı Haftası, yerli üretime dikkat çekmesi ve bilinçli tüketimi teşvik etmesi açısından özel bir öneme sahip. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin heyecanla beklediği bu hafta, Türkiye’de ekonomik farkındalık oluşturmayı hedefleyen en köklü etkinliklerden biri olarak kabul ediliyor. Peki, Yerli Malı Haftası ne zaman kutlanır?

Yerli Malı Haftası 2025 ne zaman kutlanacak?

Türkiye genelindeki tüm okullarda kutlanan Yerli Malı Haftası’nın tarihi her yıl değişmiyor. Resmi adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası, 2025 yılında da 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanacak. Hafta, 12 Aralık Cuma günü başlayarak öğrencilerin yerli ürünleri tanıdığı, paylaştığı ve bilinçli tüketim üzerine etkinliklere katıldığı bir süreçle devam edecek.

Yerli Malı Haftası’nda neler yapılır?

Hafta boyunca okullarda yerli üretim ve tutum bilinci üzerine yoğunlaşan birçok etkinlik düzenlenir. Öğrenciler, yerli üretim gıda ve ürünleri okula getirerek hem paylaşım kültürünü yaşar hem de hangi ürünlerin Türkiye’de üretildiğini tanıma fırsatı bulur. Etkinliklerde hikayeler okunur, şiirler paylaşılır, küçük sunumlar ve sınıf içi aktiviteler yapılır. Böylece çocuklar erken yaşta yerli üretimi desteklemenin önemini kavrar ve bilinçli tüketim alışkanlığı edinmeye başlar.

Yerli Malı Haftası’nın ne zaman kutlanmaya başladı?

Yerli Malı Haftası’nın temelleri, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını güçlendirme çabasına dayanır. I. Dünya Savaşı sonrası yaşanan ekonomik sıkıntıların ardından yerli üretimi canlandırmak ve yabancı ürünlere bağımlılığı azaltmak amacıyla 1923 İzmir İktisat Kongresi’nde önemli kararlar alınmıştı. Bu doğrultuda, 12 Aralık 1929’da dönemin başbakanı İsmet İnönü’nün TBMM’de yaptığı konuşma, yerli malların korunması ve tutum bilincinin yaygınlaşması gerektiğini vurguladı.

1946’dan itibaren Türkiye’de okullarda Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başlayan bu özel gün, 1983 yılında Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası adını aldı. Hafta kapsamında tutumlu davranmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın ülke ekonomisine katkıları üzerinde duruluyor. Öğrencilerin günlük hayatta tükettiği ürünleri bilinçli seçebilmesi hedefleniyor.