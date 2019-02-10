0553 313 94 23

Yerli imkânlarla dizel motor üretip ihraç ediyor

Yerli imkanlarla üretim yapan Erinmotor'un dizel tip motorları, kalitesi ve performansı ile batılı muadilleriyle rekabet edebiliyorken; denizcilikten tarıma pek çok alanda kendini gösteriyor.

10 Şubat 2019 Pazar 10:10
Yerli imkânlarla dizel motor üretip ihraç ediyor

Tamamen yerli imkânlarla üretim yapan Erinmotor’un dizel tip motoru denizcilikten tarıma pek çok alanda yerli alternatif oluşturuyor. Tek silindirli endüstriyel motor, kalitesi ve performansı ile batılı muadilleriyle rekabet edebiliyor. 10 senelik bir Ar-Ge çalışmasının sonucunda ortaya çıkan, iç pazarda kısa sürede kullanılmaya başlanan motorun ilk ihracatları da gerçekleştirildi.

Erinmotor Genel Müdürü Ersin Şahin, motorun her parçasının özel olarak tasarlandığına dikkat çekti. Ürünlerinin fiyatının da uygun olduğuna işaret eden Şahin, “Rekabet ettiğimiz motorlar 13-14 bin liraya mal oluyor. Bizim yüzde 20 yakıt tasarruflu motorumuz ise 10 bin 500 liradan alıcı buluyor. Biz bu rakamı daha da aşağı çekmeyi hedefliyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 10:10
  1. Erinmotor
  2. dizel tip motor
  3. Tek silindirli endüstriyel motor
  4. Ar-Ge çalışması
  5. Erinmotor Genel Müdürü Ersin Şahin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekonomi basınının temel taşı Demirkent, vefatının 18. yılında anılıyor
    1. Ekonomi basınının temel taşı..
    2. Yağmurda bisiklet sürüp denize girdiler
    3. Yüksek faizler otomotive el freni..
    4. Kartal'daki bina çökmesi
    5. Afganistan'da saldırı! Ölüler var
    6. Sivasspor, Akhisarspor'u konuk edecek
    7. Ticaret Bakanlığı hallerdeki "vurgun"u..
    8. Bakan Pekcan'dan meyve-sebze fiyatları..
    9. Malatya'da korkutan deprem
    10. İşkencecilere ara verip, çarşı pazara..
    11. Ticaret Bakanı Pekcan: "Operasyonlar..
    12. Bakan Pekcan: "İlk verilere göre,..
    13. Ticaret Bakanı Pekcan: "5 ildeki..
    14. Sigara paketlerinde yeni uygulama!
    15. İngiliz taraftarlar Sala'nın ölümüyle..
    16. Endonezya'da 5.2 şiddetinde deprem!
    17. Bakliyatta market fiyatlarında düşüş..
    18. "Taraftarımız 12. adam olma görevini..
    19. Başkentte zorla çalıştırılmak..
    20. Elektrikte ‘tarımsal faaliyetler’..
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Türkiye'den Çin'e 'Uygur Türkleri' için uyarı: Kapatmaya davet ediyoruz!
    Türkiye'den Çin'e 'Uygur Türkleri' için uyarı: Kapatmaya davet ediyoruz!