Yerli imkânlarla dizel motor üretip ihraç ediyor

Tamamen yerli imkânlarla üretim yapan Erinmotor’un dizel tip motoru denizcilikten tarıma pek çok alanda yerli alternatif oluşturuyor. Tek silindirli endüstriyel motor, kalitesi ve performansı ile batılı muadilleriyle rekabet edebiliyor. 10 senelik bir Ar-Ge çalışmasının sonucunda ortaya çıkan, iç pazarda kısa sürede kullanılmaya başlanan motorun ilk ihracatları da gerçekleştirildi.

Erinmotor Genel Müdürü Ersin Şahin, motorun her parçasının özel olarak tasarlandığına dikkat çekti. Ürünlerinin fiyatının da uygun olduğuna işaret eden Şahin, “Rekabet ettiğimiz motorlar 13-14 bin liraya mal oluyor. Bizim yüzde 20 yakıt tasarruflu motorumuz ise 10 bin 500 liradan alıcı buluyor. Biz bu rakamı daha da aşağı çekmeyi hedefliyoruz” dedi.