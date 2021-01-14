Yerli hava savunma sistemi SİPER'de kritik gelişme

SİPER hava savunma füze sistemi ile ilgili olarak son resmi açıklama Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapıldı. Başkanlık sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Türk Savunma Sanayii 2021 Hedefleri" paylaşımında 2021 yılı içerisinde güvenlik güçlerine teslim edilmesi planlanan sistemler hakkında açıklamalarda bulunuldu.

Yapılan aktarımda "Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemi-SİPER Projesinde, ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE’nin işbirliğinde sistem ve alt sistem bileşenlerine ilişkin detay tasarım tamamlanacak" ifadesine yer verildi.

SİPER’in batarya yapısı

ESAS’20 etkinliğinde konuşma yapan Savunma Sanayii Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi (UMBHFSS) SİPER‘in batarya yapısını paylaştı.

Gençoğlu tarafından paylaşılan tasvirde Hava Kuvvetleri Radar Ağı – RADNET’e bağlı bulunan Filo Kontrol Merkezi (FKM) görülüyor. Atış Kontrol Merkezi (AKM) verileri Haberleşme İstasyon Aracı (HİA) ile FKM’ye aktarıyor. Aktarım için ise Haberleşme Röle Aracı (HRA) kullanılıyor. Altılı füze lançerlerine sahip dört adet füze atıcı aracın yer aldığı tasvirde Füze Taşıma Yükleme Sistemi (FTYS) aracı da bulunuyor.

Tasvirde ayrıca Barış Kartalı Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı (HEİK)’ndan Link-16 ile veri aktarılması yer alıyor.

Gençoğlu, Defence Turk’ün sorusunu üzerine SİPER için TEİRS radarı kullanılacağını doğrulayarak SİPER’in bir versiyonunun ÇAFRAD ile birlikte Deniz Kuvvetlerinde kullanılabileceğini belirtti.

Türkiye’nin uzun menzilli hava savunma sistemi projesi SİPER; ASELSAN, Roketsan ve Tübitak SAGE tarafından yürütülüyor.

Defence Turk, ÇAFRAD sisteminin Uzun Menzilli Arama Radarı’nı (UMR) da oluşturacak olan EİRS Sistemi radarında testlerin başladığını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Başarıyla sürdürülen projede sistemin 2021’in ilk çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en kritik ihtiyaçlarından olan TF-2000 Hava Savunma Harbi (HSH) Muhribinin ana sensörü Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar (ÇAFRAD) projesinde ise Faz-2 aşamasına geçilmek üzere TF-2000 projesindeki çeşitli gelişmeler bekleniyor.

Defencetürk