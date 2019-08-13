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Yerli Düşünce Derneğinden Kırgızistan’da kurban organizasyonu

Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim ve dağıtım organizasyonunu Kırgızistan’da düzenleyen Yerli Düşünce Derneği, kurban bereketini ata yurda taşıdı.

13 Ağustos 2019 Salı 16:47
Yerli Düşünce Derneğinden Kırgızistan’da kurban organizasyonu

Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim ve dağıtım organizasyonunu Kırgızistan’da düzenleyen Yerli Düşünce Derneği, kurban bereketini ata yurda taşıdı.


Kırgızistan’da Türkiye Mezunlar Derneği (Egemendik Derneği) ile birlikte gerçekleştirilen organizasyonda, Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı ve Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, dernek yöneticisi ve Cumhurbaşkanlığı Uzmanı Fatih Topaktaş’ın gözetiminde vekalet veren hissedarların adına kurbanları tek tek, isimlerini okuyarak gerçekleştirdi. Kırgızistan’ın sekiz farklı bölgesinde gerçekleştirilen organizasyonda, dağıtılan kurban etleri yetimlerin, engelli çocukların ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü ve duasını aldı.



“İnnemel mû’minûne ihvetun’ emrine de katılıp iman ile tasdik ettik”


Organizasyona bağış yapan Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Yerli Düşünce Derneği ile kurban bağışı yapan kardeşlerimiz, kurban ibadetlerini Türk-İslam coğrafyasındaki beldelerde yerine getirerek, hiç görmedikleri kardeşleri ile dayanışma, yardımlaşma gibi ulvi duyguların yoğun bir şekilde taşınıp hissedilmesine vesile olmaktadırlar. Bu vesile Rabbimizin Kuran’da ‘İnnemel mû’minûne ihvetun’ emrine de katılıp iman ile birlikte tasdikte etmiş olurken, aynı anda Cenab-ı Hakk’ın bütün insanlara sunduğu nimetlerden de tüm kullarının yararlanmasına vesile oluyorlar” dedi.



“Tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyorum”


Topçu, “İslami şartları yerine getirerek, kardeşliğimizin pekişmesinde büyük önemi olan, hem maddi hem manevi vacip ibadetimizin gereğini Türk-İslam coğrafyası olan Çad, Kamerun ve bu yılda ata yurdumuz Kırgızistan’da yerine getiren, bu vesile Türk insanının kardeşleri ile ilgili duygu ve düşüncelerini kurban vesilesi ile onlara ulaşmasında köprü olan Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu ve yönetimine, şahsım ve bağış yapan halkımız adına çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm İslam aleminin idrak etmekte olduğumuz Kurban Bayramını kutluyor, Allah için yapılan bu ibadet hürmetine medeniyet coğrafyamızda masum, mağdur, mazlum olan kardeşlerimizin de barışa, güvenliğe, refah ve özgürlüğe kavuşmasını Rabbimden diliyorum” ifadelerini kullandı.


Yerli Düşünce Derneğinin her yıl bir kurban organizasyonu düzenlemeyi kendi içinde bir gelenek haline getirdiklerini belirten Dernek Genel Başkanı ve Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramını kutladığını belirterek, "Bu yılki kurban organizasyonumuz Kırgızistan’da yapıldı. Türkiye’de vekalet veren hissedarların adına kurbanları tek tek, isimlerini okuyarak kestik. Bağışlayanlara çok teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 16:47
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