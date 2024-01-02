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Ekonomi Yerli deterjan markaları hangileri? İşte boykota alternatif deterjan markaları...
Ekonomi

Yerli deterjan markaları hangileri? İşte boykota alternatif deterjan markaları...

Yeniakit Publisher
2024-01-02 12:59:00 -
Yerli deterjan markaları hangileri? İşte boykota alternatif deterjan markaları...

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle duyarlı vatandaşlar tarafından İsrail'i destekleyen markalara karşı boykot kampanyası başlatıldı.. Boykot ürünleri raflarda kalırken vatandaşlar boykot edilen ürünlere alternatif ürünleri araştırıyor.. Peki temizlik ürünlerinde boykota alternatif ürünler hangileri?

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle duyarlı vatandaşlar tarafından İsrail'i destekleyen markalara karşı boykot kampanyası başlatıldı.. Temizlik ürünlerinde boykota alternatif ürünler hangileri? Yerli deterjan markaları hangileri?

YERLİ DETERJAN MARKALARI

İşte boykota alternatif yerli deterjan markaları;

Peros

Peros hem deterjan hem de yumuşatıcıları ile öne çıkıyor. Yumuşatıcı ürünleri arasında klasik yumuşatıcılar ve konsantre yumuşatıcılar bulunmaktadır.

Kalyon

Çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri bulunmaktadır.

ABC

İlk deterjan hammaddesi üretimini 1974 yılında gerçekleştiren firma 1970’li yılların sonunda krem deterjan, 1985 yılında ise toz çamaşır deterjanı üretmeye başlamıştır.
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Bingo

1987 yılında kurulan Hayat Kimya şirketine ait olan bir deterjan markasıdır. Bulaşık, çamaşır ve birçok temizlik ürünü bulunmaktadır.

Boron

Eti Maden tarafından üretilmektedir. Çamaşırlar için temizlik ürünleri bulunmaktadır.

Ersağ

2009 yılında yüzde yüz yerli üretim olarak kurulmuştur. Birçok deterjanı bulunmaktadır.

Borlin

Önceleri oto şampuanı ve oto kimyasalları üreten şirket 2019 yılı itibariyle evsel grup alanında da ürünler yapmaya başlamıştır.

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