Yerli buğday ‘Halis’ görücüye çıktı
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından 2018’de geliştirilen yerli ekmeklik buğday çeşidi Halis, Konya’da tarım sektörünün paydaşlarına sunuldu.
Yerli ekmeklik buğday, yüksek verimiyle dikkati çekiyor. Kaliteli olan Halis, tarım sektörü temsilcilerinden tam not aldı. Çiftçi Ali Çalışkan, dekar başına bir tonu aşan ortalama verim değerinin güçlerine güç katacağına işaret ederek, Halis’in nitelikli olduğunu vurguladı ve emeği geçenlere teşekkür etti.