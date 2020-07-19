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Ekonomi

Yerli buğday ‘Halis’ görücüye çıktı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından 2018’de geliştirilen yerli ekmeklik buğday çeşidi Halis, Konya’da tarım sektörünün paydaşlarına sunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 10:21:00 -
Yerli buğday ‘Halis’ görücüye çıktı

Yerli ekmeklik buğday, yüksek verimiyle dikkati çekiyor. Kaliteli olan Halis, tarım sektörü temsilcilerinden tam not aldı. Çiftçi Ali Çalışkan, dekar başına bir tonu aşan ortalama verim değerinin güçlerine güç katacağına işaret ederek, Halis’in nitelikli olduğunu vurguladı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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Yorumlar

Mikail okuroğlu

İnşaallah dahasıda olacak bu ara sayfa düzenlemenizi sevdim takdir ediyorum yorumlarıda sabah 8 deyil belli bir zaman diliminde hayata geçirsinler birde namaz vaktinin olmasını isitiyoruz kolay gelsin.
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