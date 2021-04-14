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Teknoloji Yerli BOZDOĞAN Füzesi’nin teknik özellikleri açıklandı
Teknoloji

Yerli BOZDOĞAN Füzesi’nin teknik özellikleri açıklandı

TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen Milli Görüş İçi Hava Hava Füzesi BOZDOĞAN’ın teknik özellikleri paylaşıldı. BOZDOĞAN’ın, 4 Mach hıza sahip olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 18:29:00 - 2021-04-14 18:29:47

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan GÖKTUĞ Projesi kapsamında TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk milli Görüş İçi Hava Hava Füzesi olan BOZDOĞAN’ın, teknik özellikleri açıklandı.

Kısa süre önce havadan atışlı testleri başarıyla icra edilen BOZDOĞAN Füzesi’nin; 140 kilogram ağırlığa, 3.3 metre uzunluğa, 160 milimetre çapa ve 4+ Mach hıza sahip olduğu öğrenildi. BOZDOĞAN Füzesi’nin menzili ise 25+ kilometre olarak biliniyor.

Ayrıca BOZDOĞAN Hava Hava Füzesi’nin envantere giriş tarihi de 2022 olarak açıklandı. Türk Hava Kuvvetleri’nin ihtiyaçları kapsamında geliştirilen füze, halihazırda kullanımda olan ABD üretimi AIM-9X Sidewinder Füzesi’nin yerini alacak.

BOZDOĞAN Füzesi ile AIM-9X Sidewinder Füzesi’nin özellikleri karşılaştırıldığında, BOZDOĞAN’ın ciddi bir hız avantajının olduğu görülüyor. Gücünü katı yakıtlı bir elektronik roket motorundan alan BOZDOĞAN, itki vektör kontrolü ile üstün manevra kabiliyetine sahip.

BOZDAĞAN’ın diğer özellikleri ise şu şekilde:

Öncelikli olarak F-16 uçaklarına entegrasyonu planlanan BOZDOĞAN; muharip uçak, büyük gövdeli uçak, helikopter, insansız hava aracı ve seyir füzelerine karşı kullanılabilecek. Akıncı ve Aksungur gibi SİHA’ların mühimmatları arasına da girmesi planlanan BOZDOĞAN, Milli Muharip Uçak’ın da önemli silahlarından biri olacak.

SavunmaSanayiST

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