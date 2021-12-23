Yerli aşı Turkovac randevusu başladı mı ne zaman başlayacak? Turkovac hatırlatma dozu mu olacak?

Milyonların merakla beklediği yerli aşıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Turkovac aşısı acil kullanım onayı aldı. Peki, Turkovac aşı randevusu açıldı mı?

Yeri aşı Turkovac randevusu başladı mı ne zaman başlayacak? Turkovac hatırlatma dozu mu olacak?

TURKOVAC'a ilişkin Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK) sitesinde yayımlanan duyuruda "Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen Kovid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında kullanılması planlanan, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle geliştirilen ilk yerli ve milli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC halka hızlı erişiminin sağlanması için Acil Kullanım Onayı kapsamında değerlendirilmiştir. Bilimsel değerlendirmeler sonucunda, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ilgili aşı için Acil Kullanım Onayı verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gelecek hafta tetkiklerinin biteceğini ümit ediyoruz. Gelecek haftadan itibaren yaygın kullanıma geçmiş olacağız. Gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastanelerimiz olmak üzere yaygın kullanıma geçmiş olacağız" dedi.

Yerli aşı randevuları henüz açılmadı. Sistem açılır açılmaz haberlerimizde yer vereceğiz. Aşı olmak isteyen vatandaşlar şimdilik Sinovac ve Biontech randevusu alabiliyor.