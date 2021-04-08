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Sağlık Yerli aşı son durum | Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı açıklaması
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Yerli aşı son durum | Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı açıklaması

Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Türkiye’de 17 ayrı aşı çalışması yürütülüyor. Vatandaşlar yerli ve milli aşıyla ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, yerli aşıda son durum nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı açıklaması

Yeniakit Publisher
2021-04-08 13:22:00 -
Yerli aşı son durum | Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı açıklaması

Koronavirüs salgınının sona ermesi için aşılar son derece önemli. Aşı tedariki konusunda yaşanan sorunları aşma konusunda ise yerli aşı son derece önemli. Peki, yerli aşı ne zaman kullanılacak?

Yerli aşı son durum | Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'na canlı bağlantıyla katıldı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı, 'kimsenin geride bırakılmaması' ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız. Güçlü ve sürdürülebilir büyüme oranları için yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek üretime ağırlık vermek mecburiyetindeyiz" dedi.

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