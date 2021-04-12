Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yeri aşıda son durum
Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Aşı tedariki konusunda tüm dünya ciddi sıkıntılar yaşıyor. Türkiye erken dönemde attığı adımlarla aşı tedariki konusunda son derece önemli bir noktada. Aşı uygulama bakımında Türkiye dünyada 6.sırada yer alıyor. Toplumun daha hızlı aşılanması içinse yerli aşı son derece önemli. Peki, yerli aşı ne zaman kullanılacak?
Salgının sona ermesi için yerli aşı son derece önemli. Ülkemizde 17 ayrı aşı çalışması yürütülüyor. Vatandaşlar bir an önce aşı sırasının kendilerine gelmesi için yerli aşının son durumunu merak ediyor. Peki, yerli aşı ne zaman uygulanır?
Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yeri aşıda son durum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısının ardından merakla beklenen yerli aşı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, “Faz 2 çalışması bitti, 14 gün sonrası için tetkikler alınıyor. 2-3 hafta içinde Faz 3'e geçilebilir" dedi.