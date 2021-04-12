  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yeri aşıda son durum
Sağlık

Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yeri aşıda son durum

Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Aşı tedariki konusunda tüm dünya ciddi sıkıntılar yaşıyor. Türkiye erken dönemde attığı adımlarla aşı tedariki konusunda son derece önemli bir noktada. Aşı uygulama bakımında Türkiye dünyada 6.sırada yer alıyor. Toplumun daha hızlı aşılanması içinse yerli aşı son derece önemli. Peki, yerli aşı ne zaman kullanılacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-12 23:09:00 -
Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yeri aşıda son durum

Salgının sona ermesi için yerli aşı son derece önemli. Ülkemizde 17 ayrı aşı çalışması yürütülüyor. Vatandaşlar bir an önce aşı sırasının kendilerine gelmesi için yerli aşının son durumunu merak ediyor. Peki, yerli aşı ne zaman uygulanır?

Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yeri aşıda son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısının ardından merakla beklenen yerli aşı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, “Faz 2 çalışması bitti, 14 gün sonrası için tetkikler alınıyor. 2-3 hafta içinde Faz 3'e geçilebilir" dedi.

40 yaş üstü ne zaman aşı olur? 40 yaş aşı randevusu alabiliyor mu?
40 yaş üstü ne zaman aşı olur? 40 yaş aşı randevusu alabiliyor mu?

Sağlık

40 yaş üstü ne zaman aşı olur? 40 yaş aşı randevusu alabiliyor mu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kocaeli liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Kocaeli liseleri kontenjanları
Eğitim

Kocaeli liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Kocaeli liseleri kontenjanları

LGS sınavına girecek olan adaylar, Kocaeli lise taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları merak ediyor. Peki, Kocaeli lis..
Hakan Ural'ı hedef almıştı... Aysun Kayacı'nın ülkeyi terk ettiği ortaya çıktı!
Aktüel

Hakan Ural'ı hedef almıştı... Aysun Kayacı'nın ülkeyi terk ettiği ortaya çıktı!

Laikçi zihniyetin 'kanaat önderi' Aysun Kayacı'nın Türkiye'yi terk ettiği ve uzun süredir yurtdışında yaşadığı ortaya çıktı. ..
Avrupa Birliği'nin Türkiye planı ortaya çıktı
Gündem

Avrupa Birliği'nin Türkiye planı ortaya çıktı

Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, "Almanya, Ankara ile ilişkilerinde yaptırımları önceleyen cezalandırıcı üslubun yerine pozitif diyalog yakl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay