Milyonlar yerli aşının ne zaman kullanıma başlayacağını merak ediyor. Yerli aşıda son aşamaya gelindi ve faz 3 çalışmaları başladı. Faz 3 çalışmalarına başlayan aşının ismi ise merak konusu oldu. Peki, yerli aşının ismi ne oldu?

Yerli aşı faz 3 başladı mı? Yerli aşının ismi belli oldu mu?

Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.