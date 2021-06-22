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Sağlık Yerli aşı faz 3 başladı mı? Yerli aşının ismi belli oldu mu?
Sağlık

Yerli aşı faz 3 başladı mı? Yerli aşının ismi belli oldu mu?

Erciyes aşısının ismi ne oldu? Koronavirüs salgının sona ermesi için aşılar son derece önemli. Geçtiğimiz aylarda yaşanan tedarik güçlükleri, pek çok ülkenin aşıya erişim sorunu yaşaması sebebiyle yerli ve milli aşının önemi bir kez daha anlaşıldı. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli aşının faz 3 çalışmalarının başlayıp başlamadığı merak ediyor. Peki, yerli aşının ismi ne oldu?

Yeniakit Publisher
2021-06-22 16:07:00 -
Yerli aşı faz 3 başladı mı? Yerli aşının ismi belli oldu mu?

Milyonlar yerli aşının ne zaman kullanıma başlayacağını merak ediyor. Yerli aşıda son aşamaya gelindi ve faz 3 çalışmaları başladı. Faz 3 çalışmalarına başlayan aşının ismi ise merak konusu oldu. Peki, yerli aşının ismi ne oldu?

Yerli aşı faz 3 başladı mı? Yerli aşının ismi belli oldu mu?

Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

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