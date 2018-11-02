Yerleri nasıl siliyorsunuz?

Eskiden ev hanımları için, dizlerin üzerine çökmeden, eliyle silmeden yapılan temizlik temizlik değildi. Çünkü eliyle silerken dip köşe ne varsa silinir, en kuytu yerler parmakla deşilir, ovulurdu. Ancak elbette en yorucu ve zahmetli yer silme işlemi budur. Bunu tercih edenler, genelde elektrik süpürgesi kullanmayı sevmezler. Ufak tefek çöpleri yer bezi ile silerken toplayıp silkelerler.

Ancak özellikle saç, tüy gibi şeyler beze yapışır, çıkması işkencedir. Kimse sevmez bu yöntemi ama bazen mecbur kalınır.



El ile yer silmenin tek avantajı gerçekten iyi temizlenmesi ve fazla ıslak kalmaması. Özellikle parkeli döşemelerin çok ıslak olmaması gerekiyor. Islak silinirse su lekesi izi kaldığı gibi, parkeler suyu çeker, ömrü kısalır.

Yıllar önce el ile yer silmeye alternatif püsküllü siliciler çıktı.

Ne büyük bir yenilikti sopa ile silmek. Gerçi ondan önce bazı ev hanımlarımız uzun saplı badana fırçasına bezi dolayarak, yer siliyorlardı.

Şimdiki püsküllülerle silmek kolay, pratik ama gel gör ki ufak tefek parçaları toplamıyor, sağa sola saçıyor. Kovasında yer alan sıkma aparatı da hiç de iyi sıkmıyor. Bu yüzden parkeler sulu sulu kalıyor.

Bu yüzden evlerde titiz hanımlar yine el ile silmeye döndüler.



Ardından moplar çıktı. Fazla sulu bırakmıyor, hem yerdeki hem halıların üzerindeki çer çöpü topluyor, hem de tek yıkamayla tüm pislikler akıp gidiyor.

Fakat birçok mopu sıkmaya çalışırken sopalarının ya da aparatlarının kırılması rezalet!

Ancak şimdilerde elle veya ayakla ucundaki püskülleri döndürülerek sudan kirden arıtılan aparatlar çıktı. Bunlarla temizlik bir hayli kolaylaştı. Gerçi elle kolay döndürülüyormuş gibi reklamı yapılıyor ama, hiç de kolay olmadığı alındıktan sonra anlaşılıyor. Kollarda derman bırakmıyor.

En iyisi ayak pedallı olanlar denilebilir.

Fakat temizliğin asıl iki öğesi var. Yer temizliği yaparken önce elektrikli süpürge ile işe girişmek gerek. İkincisi ise, silme suyuna bolca sirke katmak. Sirke hem temizliğe yardımcı olacaktır, hem de kıyı köşedeki bakterilerin, hatta karıncaların çoğalmalarını önleyecektir..