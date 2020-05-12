Yerköyspor karantina günlerinde boş durmuyor

Kayseri 1. Amatör Kümede mücadele eden ve son dönemde yaptığı altyapı çalışmalarıyla dikkat çeken Yerköyspor altyapısındaki minik futbolcuları, özel antrenman programı ile bireysel antrenman çalışmaları yapıyor.

Yerköyspor Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Altyapı Teknik Direktörü Muammer Benli tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandeminin bir çok hayat kalıbını değiştirdiğini söyledi. Benli, “Bu değişen kalıplardan birisi de futbol. 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasından sonra altyapıdaki çocuklarımız maalesef evden dışarı çıkma sorunuyla karşılaştı. 13, 14 ve 15 yaş guruplarında bizim yaptığımız düzenli antrenmanın yanında çocukların sokakta yaptıkları oyun gibi çeşitli aktiviteler kısıtlanmış oldu. Düzenli antrenmanın olmadığı bu durumda biz çocuklarımızı mental anlamda futboldan kopmalarının önüne geçmek için bir dizi ev içi antrenman programı hazırladık. Bu programın takibini de titizlikle yaptık. Bunun neticesinde bizce iyi sonuçlar aldık. Hiçbir şey yeşil sahada yapılan düzenli antrenmanın yerini tutmaz. Ancak tamamen çocuklarımızın futboldan koparmamak adına bu çalışmaları yapmak zorundayız. Bu çalışmaların geri dönüşümü gerçekten bizim için olumlu oldu” dedi.